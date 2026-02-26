كهرباء الشارقة تنجز 35166 عملية صيانة خلال 2025

الشارقة في 26 فبراير/ وام/ أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة خلال عام 2025، تركيب 4359 عمود إنارة وتنفيذ 35,166 عملية صيانة لأصول إنارة الطرق وتمديد شبكة إنارة الطرق بطول إجمالي بلغ 215834 مترًا ، مع استمرار العمل على مشاريع أخرى حيوية قيد الإنجاز.

وأوضح المهندس أحمد الباس نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطتها لإنارة جميع المناطق وفق أفضل المواصفات واختيار نوعية الإضاءة المناسبة لكل منطقة وبأطوال مختلفة للأعمدة وبتصميمات مبتكرة لتوفير الأمن والسلامة لمرتادي الطرق وتعزيز المحافظة على المظهر الحضاري والجمالي في مناطق الإمارة كافة.