جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تختتم مبادرة "شاعر بيرق الظفرة" بدورتها الأولى

أبوظبي في 26 فبراير / وام / اختتمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فعاليات الدورة الأولى من مبادرة "شاعر بيرق الظفرة"، التي أطلقتها لاكتشاف ورعاية المواهب الشعرية لدى الناشئة وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية وتراث دولة الإمارات.

وتوجت الجامعة الطالب زايد سيف المنصوري بالمركز الأول، بعد أداء متميز، ليحصد لقب "شاعر بيرق الظفرة" في نسخته الأولى.

وكرمت الجامعة أصحاب المراكز المتقدمة، إضافة إلى أعضاء لجنة التحكيم والمدربين والمساهمين في إنجاح المبادرة، تقديراً لإسهاماتهم في دعم الناشئة وصقل مواهبهم.

ضمت المرحلة النهائية من المنافسات 15 شاعراً من أصل 54 مشاركاً تراوحت أعمارهم بين 9 و16 عاماً، جسدوا بأدائهم روح المبادرة وأهدافها.

وقال سعادة أحمد الحميري، نائب مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية لقطاع التطوير والاستثمار إن المبادرة تعكس التزام الجامعة بالاستثمار في الإنسان وصون الهوية من خلال ترسيخ مكانة اللغة العربية في وعي ووجدان الأجيال.

وأضاف أن مبادرة "شاعر بيرق الظفرة" ارتقت من إطار التنافس الشعري إلى مشروع ثقافي متكامل يصقل المواهب ويعزز الارتباط بالتراث الإماراتي الأصيل.

وتلقّى المشاركون في المبادرة برنامجاً تدريبياً متكاملاً بمقر الجامعة في منطقة الظفرة، بإشراف أساتذة متخصصين، تضمن تأهيلاً منهجياً في أساسيات الشعر الإماراتي، إلى جانب تطبيقات عملية في الكتابة الإبداعية وفنون الإلقاء وتنمية الخيال، ضمن إطار تربوي يعزّز الهوية الثقافية والوطنية.