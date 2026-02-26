"أبطال آسيا للنخبة".. شباب الأهلي والوحدة في مواجهات قوية بدور الـ 16

دبي في 26 فبراير/وام/ تتجه الأنظار إلى مواجهات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 4 مارس المقبل، في انطلاقة جديدة لسباق المنافسة على اللقب القاري.

تأتي هذه المرحلة بعد أقل من أسبوعين على ختام مرحلة الدوري التي تنافس خلالها 16 فريقاً لحجز مقاعدها في الدور ربع النهائي، الذي تستضيفه مدينة جدة في أبريل المقبل.

تضم قائمة المتأهلين 6 أندية سبق لها بلوغ هذا الدور في الموسم الماضي، من بينها حامل اللقب الأهلي السعودي، إلى جانب فريقين يشاركان للمرة الأولى قارياً هما جانجوون إف سي وإف سي ماتشيدا زيلفيا.

ويشهد هذا الدور مشاركة 5 أندية سبق لها التتويج باللقب، في النسخة الثالثة والعشرين من البطولة القارية الأبرز للأندية في آسيا.

وتنطلق المباريات في 2 مارس، حيث يستضيف شباب الأهلي نظيره تراكتور الإيراني على استاد راشد في دبي.

ويسعى شباب الأهلي، بطل الثنائية المحلية في موسم 2024-2025، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في خامس ظهور له بالأدوار الإقصائية، علماً بأن أفضل إنجازاته كانت بلوغ النهائي عام 2015.

في المقابل، يتطلع تراكتور، بطل الدوري الإيراني للمرة الأولى الموسم الماضي، إلى تجاوز دور الـ16 للمرة الأولى في ثالث مشاركة له بالأدوار الإقصائية.

وفي الدوحة، يستقبل الدحيل القطري حامل اللقب الأهلي السعودي على استاد عبدالله بن خليفة، في مواجهة متجددة بعد تعادلهما 2-2 في مرحلة الدوري.

ويخوض الدحيل الأدوار الإقصائية للمرة الثامنة في تاريخه، فيما بلغ الأهلي هذا الدور للمرة العاشرة.

ويوم 3 مارس، يلتقي الوحدة مع الاتحاد السعودي على استاد آل نهيان في أبوظبي، ويأمل الوحدة في استعادة إنجازه التاريخي حين بلغ نصف النهائي عام 2007.

وفي مواجهة قوية بالدوحة، يستضيف السد القطري نظيره الهلال السعودي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب من 9 إلى 11 مارس، على أن تُجرى قرعة الأدوار النهائية في جدة يوم 25 مارس، تمهيداً لإقامة النهائيات المجمعة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل 2026.