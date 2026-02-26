"العين للشطرنج" يختتم مشاركته في بطولة "إنتليكت" الروسية

موسكو في 26 فبراير/وام/ اختتم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مشاركته في بطولة "إنتليكت أكاديمي كب" الروسية أمس، بمدينة نوفوكوزنيتسك، تحت مظلة الاتحاد الآسيوي.

وأكد النادي في بيان له أن القائمة المشاركة ضمت 5 لاعبين ولاعبات هم أحمد يونس الخميري، وزايد آل علي، وحمدان آل علي ، ومريم الكندي، والعنود صفصوف النعيمي، بالإضافة إلى المدرب مارك ياسر.

وأوضح أن الهدف من المشاركة تعزيز الخبرات الفنية للاعبي الفئات العمرية، والاحتكاك مع لاعبين يمثلون مستويات متطورة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع الأكاديمية الروسية، ضمن مهرجان متكامل تضمن بطولات وفعاليات مصاحبة، بحضور هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي.