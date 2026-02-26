بلجيكا توفر نظام حماية من التهديدات لميناء أنتويرب - بروج أكبر موانيها

بروكسل في 26 فبراير/وام/ أعلنت الحكومة البلجيكية أن ميناء أنتويرب-بروج أكبر ميناء في البلاد وثاني أكبر الموانئ الأوروبية سيحصل على نظام دفاع جوي متكامل بحلول عام 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية أحد أهم الموانئ الأوروبية من التهديدات الجوية المحتملة.

وأكد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر في تصريحات له أن بطارية من منظومة «ناسامز» تم طلبها بالفعل، ومن المقرر أن تصل خلال عام 2027، موضحًا أن النظام سيتمكن من تأمين ما يقارب ثلثي مساحة الميناء، فيما لم يُكشف عن الموقع الدقيق لنشر المنظومة لأسباب أمنية.

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي أن بلاده تخطط لتزويد الميناء بوحدات إضافية خلال السنوات المقبلة لتوسيع نطاق الحماية ليشمل كامل المنطقة والمواقع الحيوية المجاورة، بما في ذلك محطات الطاقة النووية.

تُعد منظومة «ناسامز» نظام دفاع جوي نرويجي أمريكي الصنع مصمماً لاعتراض الطائرات وصواريخ كروز، إذ تتألف البطارية الواحدة من رادار لكشف التهديدات ووحدات إطلاق صواريخ ومركز للتحكم والإدارة.

وأوضح خبراء عسكريون أن المنظومة، رغم كفاءتها، لا توفر حماية كاملة ضد الصواريخ الباليستية التي تتطلب أنظمة متقدمة مثل «باتريوت»،وفعاليتها محدودة في مواجهة الطائرات المسيّرة منخفضة الارتفاع.

وأشار رئيس الوزراء البلجيكي إلى أن الحكومة طلبت أيضًا نظامًا مخصصًا لمكافحة الطائرات المسيّرة، بعد تزايد عمليات التحليق غير المصرّح بها لعشرات المسيرات فوق مواقع حساسة في الميناء، بينها منشآت كيميائية.