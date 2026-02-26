9.3 ملياردرهم تداولات عقارية في الشارقة خلال يناير

الشارقة في 26 فبراير/وام/ بلغ إجمالي التداولات بالقطاع العقاري في إمارة الشارقة نحو 9.3 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي مقارنة بـ 7 مليارات درهم في يناير من العام 2025 بنسبة نمو بلغت 34.8% في مؤشر واضح على قوة السوق وتصاعد جاذبيته الاستثمارية .

وبلغ عدد المعاملات المنفذة خلال الشهر نفسه 10,333 معاملة في مختلف مناطق الإمارة فيما وصلت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة ضمن معاملات البيع إلى نحو 23.8 مليون قدم مربع ما يعكس استمرار النمو المتسارع وترسخ الثقة في السوق العقاري بالشارقة مع انطلاقة العام الجديد.

ويشهد سوق العقارات في الشارقة تحوّلاً نوعياً يعكس نضجه وتوسّع قاعدة المستثمرين به ويؤكد موقع الإمارة وجهة استثمارية واعدة .

فقد وفرت السياسات الحكومية والتشريعات الداعمة بيئة مستقرة للاستثمار طويل الأمد بينما أسهمت المشاريع التنموية الكبرى وخطط التوسع العمراني المدروس في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعزيز الحركة السوقية.

ولم يقتصر التأثير على هذه العوامل فحسب بل شكّل معرض الشارقة العقاري "إيكرس" محفزاً إضافياً للسوق بعدما حقق مبيعات قياسية بقيمة 5 مليارات درهم ما أسهم بشكل مباشر في تعزيز حجم التداولات وتنشيط الحركة العقارية بصورة ملحوظة.

وأوضحت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة أن شهر يناير شهد إجراء 4868 معاملة بيع في 129 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة شملت أراض سكنية وتجارية وصناعية وزراعية ومن حيث نوع العقار المتداول فقد بلغ عدد معاملات الوحدات المفرزة 2101 معاملة فيما تم تداول 1672 أرض فضاء في حين سجلت معاملات الأراضي المبنية 1095 معاملة.

وسجلت منطقة "الخان" أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر يناير على أرض مبنية بقيمة بلغت 90 مليون درهم في حين سجلت منطقة "الطي غرب" أعلى معاملة رهن خلال الشهر نفسه على أرض فضاء بقيمة بلغت 240 مليون درهم.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 4061 معاملة وتصدرت منطقة "مويلح التجارية" قائمة أعلى المناطق في معاملات البيع بـ 787 معاملة تلتها منطقة "الخان" بـ 442 معاملة ثم منطقة "الممزر" بـ 334 معاملة ومنطقة "الحمرية غرب" بـ 293 معاملة.

ومن حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي جاءت منطقة "مويلح التجارية" بقيمة تداول وصلت إلى 1.1 مليار درهم تلتها منطقة " الخان" بـ 718 مليون درهم ثم منطقة " الحمرية غرب" بـ 714.6 مليون درهم ثم منطقة " روضة السدر" بـ 567.5 مليون درهم.

وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 753 معاملة تركزت معظمها في منطقة "البليدة" بواقع 433 معاملة والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 649.8 مليون درهم.

وفي المنطقة الشرقية جرت 54 معاملة بيع وجاءت في الصدارة منطقة " حي الغرب" بواقع 11 معاملة في مدينة خورفكان والتي استحوذت أيضاً على النصيب الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 24.9 مليون درهم.