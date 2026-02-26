"غنتوت" يتخطى" بنجاش" في البطولة الدولية للبولو

أبوظبي في 26 فبراير/وام /فاز فريق غنتوت على فريق بنجاش بنتيجة 11 مقابل 10.5 أهداف مساء أمس ضمن الجولة الخامسة بالدور التمهيدي لبطولة غنتوت الدولية المقامة حاليا حتى 7 مارس المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

تشهد البطولة مشاركة 6 فرق هي الإمارات، وغنتوت، وأبوظبي، والباشا، والحبتور، وبنجاش، وتلعب مبارياتها على ملاعب نادي غنتوت وفق قوانين اتحاد الإمارات للبولو.

وتتواصل الفعاليات غدا بإقامة الجولة السادسة بين فريقي الحبتور وبنجاش في سباق المنافسة على حصد النقاط قبل الانتقال إلى مرحلة خروج المغلوب يوم 3 مارس المقبل.