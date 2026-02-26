فريق المركز الوطني للمناصحة يتصدر مجموعته بـ"كأس منصور بن زايد 2026"

أبوظبي في 26 فبراير/ وام/ شهدت الجولة الثانية ضمن المجموعة الثانية من النسخة الـ 13 لبطولة "كأس منصور بن زايد لكرة القدم" 2026"، مساء أمس فوز فريق المركز الوطني للمناصحة على فريق مكتب الشؤون القانونية، 4-1، متقدما إلى الصدارة برصيد 4 نقاط، بينما تجمد رصيد فريق مكتب الشؤون القانونية عند 3 نقاط.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمها اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية.

وشهدت المباراة الثانية تعادلا سلبيا بين فريقي مكتب الأمين العام وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ليرفع فريق مكتب الأمين العام رصيده إلى نقطتين، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى نقطة.

وتترقب الفرق المنافسة نتائج الجولة الثانية في المجموعة الثالثة اليوم، بين فريقي مكتب التنسيق المجتمعي، وقطاع الخدمات المساندة، ثم المواجهة الثانية بين فريقي مدارس الإمارات الوطنية، وقطاع الشؤون المالية والمشتريات.