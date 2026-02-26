94 شركة من 17 دولة تتنافس بـ"مسار الابتكار" بصندوق الشارقة لاستدامة النشر

الشارقة في 26 فبراير/وام/ تتنافس 94 شركة تكنولوجية ناشئة وعالمية، للاستفادة من فرصة استثمارية من صندوق الشارقة لاستدامة النشر (انشر) المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب .

يأتي ذلك في ضوء اكتمال عملية تلقي طلبات المشاركة في "مسار الابتكار" الذي يخصصه الصندوق لتقديم حلول ذكية قابلة للتطبيق تخدم صناعة النشر بمختلف أشكالها ومساراتها.

وتوزعت الشركات التي تقدمت بطلباتها على 17 دولة وجاءت المشاركات من جمهورية مصر العربية في الصدارة بـ30 ملفا تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بـ29 ملفا إلى جانب 7 شركات من الولايات المتحدة و4 من المملكة المتحدة ومثلها من الهند.

وتصدّرت حلول التسويق بالذكاء الاصطناعي قائمة المجالات الأكثر حضوراً بين الشركات المتقدمة إلى "مسار الابتكار" تلتها تطبيقات التحرير والترجمة فيما شملت المشاركات تقنيات المحتوى الصوتي والرسوم المتحركة إلى جانب حلول تُعنى ببناء منظومات تقنية متكاملة لقطاع النشر بما يعكس توجهاً عملياً نحو تطوير أدوات تدعم الوصول إلى القارئ وتعزز كفاءة العمليات داخل صناعة الكتاب.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة خلال فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر الموزعين الدولي 2026 في الشارقة وستُمنح الشركات التقنية التي يتم اختيارها فرص استثمار وتمويل فضلاً عن دعم مباشر من شبكة "انشر" لتسريع الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية.

وقال سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب إنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تضع الشارقة المعرفة في صميم مشروعها الحضاري بوصفها ركيزة التنمية وبناء الإنسان بعدما أرست الإمارة مشروعاً ثقافياً متكاملاً يقوم على ترسيخ مكانة الكتاب وتطوير صناعاته وربطها بمسارات التنمية المستدامة.

وأضاف العامري أن ريادة صندوق الشارقة لاستدامة النشر تستند إلى الخبرة العالمية التي تتمتع بها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب والتي جاءت ثمرة إدراك مباشر للتحديات التي تواجه الناشرين في مختلف مراحل عملهم وتم تصميمه ليخاطب احتياجات القطاع على امتداد مستوياته من مساري الإطلاق والنمو إلى مسار الابتكار الذي يركز على دمج التجارب التقنية في صناعة المحتوى بأشكاله كافة بوصفها عاملاً حاسماً في رفع كفاءة السوق وتعزيز قدرته على المنافسة إقليمياً ودولياً.

يركز "مسار الابتكار" على توظيف التكنولوجيا في تطوير العمليات التشغيلية لقطاع النشر من خلال استقطاب شركات تمتلك حلولاً عملية في مجالات التحرير والترجمة والتسويق وسائر الأدوات الرقمية المرتبطة بإنتاج المحتوى وتوزيعه.

وتخضع المشاركات لآلية تقييم لاختيار التقنيات القادرة على إحداث أثر مباشر في كفاءة الأداء وجودة المخرجات مع توسيع حضور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في بيئة النشر العربي .

ويدعم المسار توجه الشارقة لترسيخ موقعها مركزاً إقليمياً لتكنولوجيا النشر عبر بناء منظومة متكاملة تجمع بين المعرفة والتقنية وتتيح حلولاً قابلة للتوسع.