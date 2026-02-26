"Big Bad Wolf Books" أكبر معرض لبيع الكتب في العالم يفتح أبوابه في دبي

دبي في 26 فبراير/وام/ أعلن معرض"Big Bad Wolf Books" افتتاح أبوابه رسميا في ساوند ستيج بمدينة دبي للاستوديوهات إيذانا بانطلاق نسخة دبي 2026 من أكبر معرض لبيع الكتب في العالم والذي يستمر 11 يوما حتى 8 مارس المقبل، بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب وهيئة الثقافة والفنون في دبي.

يضم المعرض أكثر من مليون كتاب تحت سقف واحد مع خصومات تصل إلى 95 بالمائة وأسعار تبدأ من درهمين إلى جانب دخول مجاني للجميع تأكيدا لرسالته الرامية إلى جعل القراءة في متناول مختلف فئات المجتمع .

يقام المعرض على مساحة واسعة بتصميم مستودع يتيح حرية التصفح ويشمل روايات وكتبا غير روائية وأدب أطفال ومراجع تعليمية وكتب تطوير الذات والطهي وغيرها.

وتقام نسخة هذا العام تحت شعار "ما وراء الضجيج" في دعوة لاستعادة متعة القراءة المركزة بعيدا عن التشتت الرقمي ويوفر الحدث مساحة تفاعلية للعائلات والطلبة تعزز التواصل المباشر مع الكتاب في بيئة ثقافية ملهمة.

وقال أندرو ياب الشريك المؤسس للمعرض إن العودة إلى دبي تعكس إيمانا متجددا بأهمية القراءة في بناء المعرفة وترسيخها عادة مستدامة في كل بيت.

ويشهد المعرض فعاليات إبداعية منها مسابقة "STAGE WRITE 2026" لكتابة النصوص المسرحية على مدار 48 ساعة بالتعاون مع " The Junction" ضمن فعاليات "X Fest 2026 " إضافة إلى سحوبات على جوائز تشمل جهاز" MacBook Air " وقسائم شرائية بقيمة ألف درهم ويحصل الطلبة والمعلمون على خصم إضافي بنسبة خمسة بالمائة دعما لمسيرة التعليم وترسيخ ثقافة القراءة في الدولة .