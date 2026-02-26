"ميرال" تطلق فعالية "خطواتنا تقربنا" في ياس باي ووترفرونت 6 مارس

أبوظبي في 26 فبراير / وام / أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن إطلاق فعالية "خطواتنا تقربنا" وذلك في "ياس باي ووترفرونت" بجزيرة ياس، يوم 6 مارس المقبل في تجربة مسير هادئة تجمع العائلات وأفراد المجتمع بعد الإفطار، وتتخللها حوارات هادفة تعزّز التواصل والتأمل في أجواء رمضانية ملهمة.

تهدف الفعالية إلى تعزيز الروابط الأسرية والرفاه المجتمعي خلال شهر رمضان المبارك وتجمع بين الأنشطة البدنية غير المجهِدة والتأملات الإرشادية ومشاركة القصص، الأمر الذي يسهم في غرس عادات أسرية إيجابية، ويعكس التزام ميرال الراسخ تجاه المجتمع، تماشياً مع محور الصحة والعافية ضمن استراتيجية ميرال للمسؤولية المجتمعية.

وتفتح الفعالية باب المشاركة للعائلات والأطفال من مختلف الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية ويحصل المشاركون على بطاقات حوارية تتضمن أسئلة ملهمة تحفز على التفكير، وتشجعهم على إجراء حوارات هادفة خلال المسير الممتع الممتد على طول "ياس باي ووترفرونت".

وتتضمن هذه التجربة المميزة ركناً مخصصاً لالتقاط الصور العائلية في منتصف المسار لتوثيق اللحظات المميزة. ويحصل المشاركون في ختام الفعالية على مجموعة إضافية من بطاقات الأسئلة لتشجيعهم على خوض المزيد من الحوارات الغنية والمفتوحة.