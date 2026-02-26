"دي بي ورلد الخيرية" توسّع نطاق مبادرة "رمضان العطاء 2026"

دبي في 26 فبراير/وام/ أعلنت مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" توسيع نطاق مبادرتها السنوية "رمضان العطاء"، ليكون برنامج هذا العام الأكبر والأكثر شمولاً منذ إطلاق المبادرة.

وفي إطار جهودها لهذا العام، تنظم المؤسسة خمس خيام إفطار رمضانية موزّعة في مواقع قريبة من أماكن إقامة وعمل العاملين في القطاع البحري تقام 3 خيام منها في المنطقة الحرة لجبل علي "مجمعات سكن العمال في المنطقة الغربية الجديدة، والجنوبية، والشرقية الجديدة"، وخيمتان في ميناء راشد إحداهما في مدينة دبي الملاحية والأخرى في مقر مؤسسة جمارك دبي.

وتوزع المؤسسة نحو 15 ألف وجبة إفطار يومياً، ليصل إجمالي الوجبات المقدمة إلى قرابة 450 ألف وجبة خلال أيام الشهر الفضيل، مقارنة بالعام الماضي، الذي شهد توزيع 360 ألف وجبة في أربعة مواقع.

تأتي هذه المبادرة لتقديم دعم إنساني ميداني ومباشر لعمال الخطوط الأمامية والمجتمعات الملاحية، تقديراً لدورهم الجوهري في ضمان استدامة حركة التجارة والعمليات اللوجستية.

وبالتوازي مع مبادراتها الرئيسة لتقديم وجبات الإفطار، أعلنت مؤسسة "دي بي ورلد الخيرية" عن رعايتها الاستراتيجية لحملة "كن بخير" الرمضانية، التي تنظمها جمعية دبي الخيرية، وذلك من خلال مساهمة قدرها مليون درهم لدعم توزيع وجبات الإفطار الخفيفة في مختلف أنحاء إمارة دبي.

وتسعى هذه المبادرة إلى توزيع الوجبات على المسافرين أو من لا يسعفهم الوقت للوصول إلى منازلهم لتناول الإفطار.

وقال سعادة ناصر عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة "دي بي ورلد الخيرية"، إننا نستلهم أعمالنا من إرث راسخ يقوم على قيم العطاء والمسؤولية المشتركة، ونواصل سنوياً ترسيخ هذا النهج وتعزيزه بما يدعم استدامة أثرنا ويعكس التزامنا تجاه مجتمعنا وشركائنا، وتحرص المؤسسة، خلال شهر رمضان المبارك، على توسيع نطاق مبادراتها في إمارة دبي بما يضمن الوصول إلى شريحة أوسع من العمال والمجتمعات.