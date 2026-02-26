"النقل المتكامل" يشرف على أول اختبارات القيادة الذاتية المتقدمة لـ"تسلا"

أبوظبي في 26 فبراير/وام/ أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، عن بدء تنفيذ أول اختبارات لتقنية القيادة الذاتية المتقدمة التابعة لشركة "تسلا" على عدد من طرق إمارة أبوظبي، بإشراف السائق، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في الإمارة، وذلك ضمن إطار منظّم يهدف إلى تقييم أداء التقنية في بيئة تشغيل واقعية، والتحقق من جاهزيتها من حيث السلامة والتشغيل.

تُنفذ هذه الاختبارات بالتنسيق مع مختبر التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يعكس التعاون الاستراتيجي في دعم الابتكار ضمن أطر تنظيمية معتمدة، ويسهم في إرساء إطار متقدم لاختبار تقنيات القيادة المساعدة والمتقدمة في المنطقة، مع ضمان التوازن بين متطلبات السلامة وتشجيع تبنّي التقنيات الحديثة.

وقال الدكتور عبدالله حمد الغفلي، مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة، إن إشراف المركز على اختبارات تقنية القيادة الذاتية المتقدمة لشركة تسلا يعكس التزامه بدوره التنظيمي والتشريعي، موضحاً أن هذه الخطوة تمثل فرصة نوعية لتقييم أداء التقنية في بيئة تشغيل واقعية وجمع البيانات الضرورية للتحقق من جاهزيتها قبل أي توسع مستقبلي في نطاق الاستخدام.

وأضاف أن المركز يحرص، عبر هذا الإطار المنظم وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، على تحقيق توازن دقيق بين دعم الابتكار وتشجيع تبني الحلول الذكية من جهة، وضمان سلامة مستخدمي الطريق من جهة أخرى، بما يتماشى مع رؤية الإمارة في تطوير منظومة نقل متقدمة وآمنة ومستدامة.