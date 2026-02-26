برنامج موسع لـ" ليالي مقتنيات دبي 2026 " يمتد 14 يوما

دبي في 26 فبراير/وام/ تعود ليالي مقتنيات دبي في نسختها الرابعة ببرنامج موسع يمتد على مدار 14 يوما عبر مواقع متعددة في أنحاء المدينة على أن تتخذ مكتبة الصفا للفنون والتصميم مركزا رئيسيا للفعاليات .

تأتي الفعاليات انسجاما مع موضوع مقتنيات دبي لعام 2026 "رسم خرائط الذاكرة مناظر طبيعية في تحول وهندسيات المخيلة" وتهدف إلى تقريب الجمهور من السرديات المتنوعة والأساليب الجمالية والرؤى الثقافية التي تجسدها أول مجموعة مؤسسية للفن الحديث والمعاصر في دبي.

افتتحت النسخة بمعرض "في تآلف" بإشراف القيّمة جمانة عباس ومشاركة نخبة من فناني المنطقة من بينهم الفنان الإماراتي حسن شريف والفنانة سامية حلبي والفنانة رنا بيجوم والنحات شوقي شوكيني الذين قدم قراءة معاصرة للتجريد والهندسيات بوصفها أدوات لإعادة تصور المكان والذاكرة.

ويتضمن البرنامج زيارات محدودة إلى استوديوهات فنانين يعيشون ويعملون في دبي من بينهم حازم حرب وسيف محيسن إضافة إلى جولات في مبادرات فنية مستقلة ومجموعات مؤسسية.

وأكدت منى فيصل القرق المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث في هيئة الثقافة والفنون في دبي أن ليالي مقتنيات دبي تمثل منصة لتعزيز الحوار حول الرعاية الفنية والاقتناء وحفظ الذاكرة الثقافية.

بدورها أشارت بينيديتا غيون المدير التنفيذي لـ آرت دبي" إلى أن البرنامج الموسع يتيح للجمهور التفاعل المباشر مع الأعمال والأفكار التي تسهم في تشكيل المشهد الفني في المدينة.

تشمل الفعاليات جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية لمختلف الفئات العمرية تعزز مفاهيم التكوين الفني والسرد البصري وترسخ حضور الفن في الفضاء المجتمعي والثقافي في دبي .