دبي تعزز تنافسية مناطقها الحرة عبر شراكة استراتيجية ثلاثية

دبي في 26 فبراير/وام/أعلن مركز دبي للأمن الاقتصادي ومجلس المناطق الحرة في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تستهدف وضع إطار للتعاون المشترك بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز سهولة مزاولة الأعمال ودعم نمو منظومة المناطق الحرة في الإمارة بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

شهد توقيع المذكرة سعادة فيصل بن سليطين الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي والدكتور جمعة المطروشي مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي ومروان هادي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ، فيما وقعها كل من الدكتور عبد الله محمد الغافري نائب الرئيس التنفيذي للمركز وعبدالله البنا رئيس لجنة التراخيص في المجلس وكلايد ميراندا رئيس مجموعة حوكمة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في البنك.

و بموجب المذكرة تعمل الأطراف الموقعة على تطوير وتنفيذ مبادرات استراتيجية تسهم في تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمستثمرين وتعزيز جاذبية المناطق الحرة وترسيخ مكانتها باعتبارها ركيزة رئيسية للنمو الاقتصادي وجاذبا للاستثمارات.

ويشمل التعاون تبني ودمج الحلول الرقمية المتقدمة والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات وتعزيز الامتثال للمتطلبات التنظيمية وفق أفضل الممارسات العالمية إلى جانب تبادل المعلومات والبيانات الداعمة لتبسيط رحلة المستثمر بعد تأسيس الشركات والتسجيل وإصدار التراخيص.