فريق بحثي من جامعة الإمارات يبتكر غشاءً مستداماً حافظا للأغذية

العين في 26 فبراير/وام/ حصل فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة على براءة اختراع أمريكية جديدة، لابتكار غشاء حافظ للأغذية من مواد طبيعية عضوية قابلة للتحلل، يمثّل حلاً مبتكراً ومستداماً لإطالة العمر التخزيني للفواكه والخضروات الطازجة والحد من التلف الغذائي أثناء التسويق والتخزين.

فقد طوّر الباحثون غشاءً رقيقاً وشفافاً يمكن استخدامه كطبقة تغليف مباشرة على سطح الثمار أو كطبقة داخلية أو خارجية لعبوات التعبئة التقليدية، ليعمل حاجزا شبه منفّذ يحافظ على الخضروات والفواكه الطازجة أثناء التسويق والتخزين.

وأشار الدكتور عبد الحميد اسماعيل مراد عضو الفريق البحثي إلى أن هذا المشروع يهدف إلى ابتكار غشاء رقيق وشفاف لاستخدامه كغلاف على سطح الثمار أو حاجز شبه منفّذ لحماية المنتج من التعرض للعوامل البيئية موضحا أن الغشاء الغذائي المبتكر تم انتاجه من مكوّنات طبيعية قابلة للأكل وللتحلل الحيوي.

وأضاف أن أبرز النتائج العلمية بعد الاختبارات المخبرية التي توصل إليها فريق البحث العلمي أن الفيلم المبتكر شفاف ويمتلك خواصا ميكانيكية وحرارية ذات كفاءة إضافة إلى أنه مقاوم لنمو الميكروبات، وهو ما يجعله صالحاً لتغليف المحاصيل البستانية تحت ظروف بيئية متعددة مع إطالة عمر التخزين.

وعبر عن أمله في أن تسهم نتائج هذه البراءة في دعم الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، وتقليل التلف الغذائي، والحد من النفايات البلاستيكية، مما يعكس جهود جامعة الإمارات في تشجيع ثقافة الابتكار والملكية الفكرية.

وأوضحت الدكتورة زينب أحمد، الباحث الرئيسي للمشروع، إلى أن مثل هذه الأغشية الحافظة الصالحة للأكل تعد طبقات رقيقة قابلة للاستهلاك تُطبق مباشرة على المنتجات الغذائية الطازجة ‏للمساعدة في الحفاظ على جودتها، وإطالة العمر التخزيني لها، وتعزيز السلامة‎، على عكس التعبئة ‏الاصطناعية التقليدية.