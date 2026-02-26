"إكبا"وأكاديمية التعلّم الإلكتروني بـ"الفاو" يعززان التعليم الرقمي

دبي في 26 فبراير / وام / عزز المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» وأكاديمية التعلّم الإلكتروني التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» نطاق التعليم الرقمي المعتمد ومتعدد اللغات في مجالات الزراعة والنظم الغذائية وإدارة الموارد الطبيعية، عبر تعاون مشترك شمل إتاحة دورات باللغة العربية وإدماج محتوى تدريبي معتمد ضمن المنصة الرقمية لإكبا.

وبدأ التعاون بين الجانبين في أغسطس 2020 بهدف توسيع نطاق التعلّم الرقمي المعتمد.. وفي عام 2022 أطلق «إكبا» بوابته للتعلّم الإلكتروني استفاد منها نحو 1200 متعلّم من 70 دولة عبر 12 موضوعًا تخصصيًا، من بينها أربع دورات باللغة العربية.

تعتمد جميع دورات «إكبا» من خدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD) في المملكة المتحدة، بما يضمن محتوى تدريبيًا قائمًا على الكفاءات متوافقًا مع معايير دولية.

وفي إطار التعاون، أتاح «إكبا» دورتين من دورات أكاديمية التعلّم الإلكتروني للفاو باللغة العربية، فيما تم إدماج 49 دورة معتمدة من الفاو ضمن منصة «إكبا»، بينها 43 باللغة الإنجليزية و6 باللغة العربية، بما يوسّع استفادة المهنيين في المنطقة من المحتوى العلمي المتخصص.

وقالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»، إن التعلّم الإلكتروني يمثل ركيزة استراتيجية في تسريع التحول نحو زراعة أكثر استدامة، مؤكدة أن دعم تطوير دورات باللغة العربية يعكس أهمية إتاحة المعرفة بلغات متعددة لخدمة أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بكفاءة وفاعلية.

وأضافت أن إدماج الدورات متعددة اللغات التابعة للفاو ضمن المنصة الرقمية لإكبا ودمجها في برامج مثل برنامج القيادات النسائية العربية في الزراعة (AWLA)، يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وتوسيع فرص التعلّم العادل للنساء والرجال والمهنيين والمزارعين في البيئات الجافة والمتأثرة بتغير المناخ.

من جانبها، قالت كريستينا بيتراكّي، رئيسة أكاديمية التعلّم الإلكتروني للفاو، إن الأكاديمية تلتزم بتقديم فرص تعلّم عالية الجودة ومعتمدة ومتعددة اللغات باعتبارها منفعة عامة عالمية.

وأشارت إلى أن التعاون مع «إكبا» يسهم في توسيع نطاق الوصول إقليميًا وتعزيز نقل الكفاءات اللازمة لدعم الأمن الغذائي والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أن الشراكات الاستراتيجية عنصر أساسي في تعزيز القدرات المؤسسية وضمان ترجمة المعرفة إلى أثر عملي.

يشمل التعاون مساهمة «إكبا» في إعداد النسخة العربية من دليل أكاديمية التعلّم الإلكتروني للفاو حول منهجيات التعلّم الإلكتروني والممارسات الجيدة، دعمًا لاعتماد معايير رقمية متقدمة في مجال التعلّم بالمنطقة العربية