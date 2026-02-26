"الخماسي الحديث" يطلق غدا بطولة "الليزر رن" بمشاركة 110 لاعبين

الشارقة في 26 فبراير/ وام/ يطلق اتحاد الإمارات للخماسي الحديث غدا، بطولة " الليزر رن" في نادي البطائح الرياضي بالشارقة بمشاركة تبلغ 110 لاعبين.

تجمع منافسات البطولة بين الجري، والتصويب بالليزر ، وتعد من أبرز الرياضات الحديثة التي تحظى بالدعم، ويسعى الاتحاد للترويج لها لما توفره من فوائد ومكتسبات للفئات العمرية المختلفة كونها تعزز أسلوب الحياة الصحي، وترفع من مستوى اللياقة البدنية وتقام بمشاركة فئات عمرية مختلفة من 9 إلى 49 عاما.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث أن تنظيم البطولة يأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم هذه النوعية من الألعاب التي تجمع بين العدو السريع لمسافات مختلفة، والتوقف للتصويب بالليزر نحو أهداف محددة بدقة، وسرعة، على أن يتم تقييم المشاركين على أساس الوقت المستغرق في الجري والدقة في التصويب.

وأوضحت أن المنافسات ستقام داخل مضمار مخصص في نادي البطائح، مع استخدام معدات خاصة لقياس الأداء بدقة، لافتة إلى أن أبرز أهداف البطولة نشر اللعبة، وتعريف عدد أكبر من الرياضيين بها وتشجيعهم على المشاركة.