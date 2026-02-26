هيئة كهرباء ومياه دبي شريك الاستدامة الاستراتيجي لقمة الإعلام العربي 2026

دبي في 26 فبراير /وام/ أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لقمة الإعلام العربي، انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي ليكون شريك الاستدامة الاستراتيجي للقمة في دورتها المقبلة، التي تُعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل المقبلين بمركز دبي التجاري العالمي.

يشارك في القمة جمع من كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية ونخبة من أبرز وأهم القيادات الإعلامية ورموز العمل الإعلامي العربي والعالمي، ورؤساء تحرير الصُحف، والكُتّاب والمفكرين، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين، في المنطقة العربية والعالم، وما يربو على 8000 من العاملين في القطاع الإعلامي والمعنيين به.

تأتي الشراكة في إطار التزام الجانبين بتعزيز مفاهيم الاستدامة والابتكار في قطاع الإعلام، وترسيخ دوره رافعة استراتيجية تدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة ودبي في التحول نحو الاقتصاد الأخضر ونشر ثقافة المسؤولية البيئية وتواكب الرؤية الاستراتيجية لقمة الإعلام العربي ودورها في مناقشة إسهام الإعلام في دعم التنمية المستدامة على الصعيد العربي الأشمل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي :" ندعم التوجيهات الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور الإعلام البنّاء بوصفه شريكاً رئيسياً في التنمية الثقافية والفكرية والاجتماعية، وتطوير المجتمعات والأفراد، وتشكيل الوعي المجتمعي، وبوصفها ملتقى رائدا لاستشراف المستقبل في جميع القطاعات والحدث الأبرز على خارطة الإعلام العربي.

وأضاف معاليه أن قمة الإعلام العربي منصة مهمة لتسليط الضوء على جهودنا لدفع عجلة الاستدامة وانتقال الطاقة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وإشراك المجتمع في المحافظة على البيئة وتحقيق الحياد الكربوني ، ونفخر بكوننا شريك الاستدامة الاستراتيجي للقمة وأحد الداعمين لتوظيف الإعلام في خدمة الإنسانية ودفع التغيير الإيجابي والتنمية المستدامة والشاملة.

وأكد معالي سعيد الطاير أن قمة الإعلام العربي التي تجمع قادة الفكر وصنّاع القرار الإعلامي والسياسيين والكُتّاب والمفكرين وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين على مستوى المنطقة والعالم، باتت تجمعاً عالمياً ينقل رسالة دبي إلى العالم وتطلعاتها نحو ترسيخ القيم المشتركة، وضمان غدٍ أفضل وأكثر استدامة.

من جانبها أعربت سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي عن اعتزاز "نادي دبي للصحافة" بعلاقات التعاون الوثيقة والشراكة الإيجابية التي طالما جمعته بهيئة كهرباء ومياه دبي على مدار سنوات، وما أثمرته تلك الشراكة من إنجازات تدعم قطاع الإعلام وتسهم في تعزيز رسالته في خدمة المجتمع، وتأكيد دوره في نشر الوعي حول أهم الملفات المتعلقة بمجال الاستدامة وكيفية الحفاظ على الموارد ورفع كفاءة استخدامها.

وقالت سعادتها إن الشراكة النموذجية بين نادي دبي للصحافة وهيئة كهرباء ومياه دبي تعكس عمق التكامل بين المؤسسات الوطنية، في دعم الأجندات الاستراتيجية لدولة الإمارات وفي مقدمتها الاستدامة وتحقيق الحياد المناخي، عبر تحفيز الفكر المبدع وتوظيفه في نشر الوعي بين الناس بهذه الملفات المصيرية ، و نعتز بالشراكة مع مؤسسة وطنية رائدة تقدم نموذجاً عالمياً متميزاً في صناعة المستقبل بتحفيز الابتكار في مجال الاستدامة، بما يضيف بعداً نوعياً لأجندة القمة، ويعزز من رسالتها الهادفة إلى تأكيد الدور الإيجابي للإعلام في مناقشة القضايا الحيوية المتعلقة بالمستقبل، وتحفيز القائمين عليه لتبنّي خطاب مسؤول يعكس أولويات المرحلة.

تجدر الإشارة إلى أن "قمة الإعلام العربي" تشهد مع انطلاق دورتها المقبلة في الحادي والثلاثين من مارس 2026، تطوراً لافتاً حيث ستكون هذه الدورة الأكبر في تاريخ الحدث ومنذ بداياته الأولى مع انطلاق "منتدى الإعلام العربي" في العام 2001.

تضم القمة هذا العام مجموعة منتديات تُعقد تحت مظلتها على مدار ثلاثة أيام، منها 6 منتديات متخصصة تناقش ملفات الإعلام والاتصال الحكومي وقطاع الافلام والألعاب الالكترونية ومستقبل صناعة المحتوى ومنظور الشباب للإعلام، وهي "منتدى الإعلام العربي" و "منتدى الاتصال الحكومي" و "منتدى الأفلام" و "منتدى الألعاب الالكترونية" و "قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب" و "منتدى الإعلام العربي للشباب" .

وتستضيف القمة لأول مرة في المنطقة منتدى "فايننشال تايمز الاقتصادي" ومنتدى رويترز "مستقبل الأخبار" وتغطى نقاشات المنتديات مع التوسع في أجندة القمة، كافة القطاعات الإعلامية، في حين تواكب الأجندة الرئيسية للقمة سلسلة من الفعاليات المصاحبة التي تسهم في تعزيز المستهدفات الاستراتيجية للتجمع الإعلامي الأكبر في العالم العربي.