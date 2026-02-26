بلدية دبي تُرسي عقود 5 مشاريع ضمن برنامج "تصريف" بتكلفة 2.5 مليار درهم

دبي في 26 فبراير /وام/ تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتطوير بنية تحتية متقدمة ومرنة وتعزيز كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار لتلبي احتياجات إمارة دبي للمستقبل، أعلنت بلدية دبي عن ترسية خمسة عقود مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية من برنامج "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في دبي، وبتكلفة إجمالية تبلغ 2.5 مليار درهم والتي ستخدم مساحة 30 منطقة حيوية على امتداد 430 مليون متر مربع، يقدر عدد سكانها 3 ملايين نسمة بحلول 2040.

وقعت بلدية دبي عقود المشاريع الجديدة مع نخبة من الشركات العالمية الرائدة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية، شملت شركة "دي تِك كونتراكتينغ" (DeTech Contracting)، وشركة "تشاينا ستيت كونستركشن انجنيرينغ كوربوريشن" (China Estate Construction Engrg. Corp)، وشركات استشارية متخصصة وتشمل ثلاثة عقود للتنفيذ، وعقدين لدراسة وتصميم منظومة تصريف مياه الأمطار في مناطق محددة في الإمارة.

يأتي الإعلان عن هذه الحزمة الجديدة استكمالًا لما تم الإعلان عنه في أبريل 2025، والمتعلق بترسية أول أربعة مشاريع ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يعكس النهج المرحلي والاستراتيجي الذي تتبعه البلدية في تطوير منظومة تصريف مياه الأمطار، وتعزيز جاهزية المدينة للتعامل مع التغييرات المناخية المستقبلية ومتطلبات التوسع الحضري المتسارع.

تمثل المشاريع الجديدة خطوة نوعية في مسار بناء وتطوير منظومة تصريف متكاملة ومرنة تُسهم في تقليل مخاطر تجمع المياه، ورفع كفاءة واستدامة البنية التحتية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة، بما يتكامل مع مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، والخطط الوطنية لتحقيق الحياد المناخي.

وأكّد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن برنامج "تصريف" يُعد أحد الركائز الرئيسة لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وجعلها أكثر استدامة، ويعكس النهج الاستباقي للإمارة في التخطيط الحضري المستدام، لبناء مدينة مستقبلية نموذجية رائدة في بنيتها التحتية المتقدمة المُصممة لتواكب النمو الحضري المتسارع، والمتغيرات المناخية المستقبلية.

وقال سعادته إن برنامج تصريف يمثل نموذجاً عملياً للتخطيط الاستراتيجي طويل المدى الذي تتبناه بلدية دبي في كل مهمة يومية ومشروع تحولي ضمن جهودها في إدارة عمليات وأصول المدينة، وهدفنا تطوير منظومة متكاملة لإدارة وتصريف مياه الأمطار، تدعم جاهزية المدينة، وتحافظ على استدامة مواردها، وتحفظ سلامة وجودة حياة سكانها وزوارها، بما يرسّخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.

من جانبه؛ قال المهندس عادل محمد المرزوقي، المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي إن المشاريع الجديدة ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تصريف، تُعدُّ خطوة متقدمة لرفع كفاءة واستدامة منظومة تصريف مياه الأمطار، والارتقاء بجودة الشبكة في مناطق حيوية ضمن دبي وتعزيز طاقتها الاستيعابية، بما يشكل إضافة نوعية في مسار تهيئة البنية التحتية لمنظومة الصرف لمواجهة التغيرات المناخية، والحفاظ على استدامة الخدمات واستمرارية الأعمال، ويرفع مستويات سلامة وجودة حياة سكان وزوار الإمارة.

وضمن عقود تنفيذ المشاريع، سيجري إنشاء نفقٍ رئيسي بقطر يتراوح بين 4 أمتار لربط المجتمعات العمرانية الواقعة على امتداد شارعي الشيخ محمد بن زايد واليلايس بشبكة تصريف مياه الأمطار الرئيسية التابعة لبلدية دبي، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للتدفقات المائية، وتحقيق مرونة تشغيلية عالية، ودعم استدامة النمو العمراني في إحدى أكثر المناطق الحيوية في الإمارة.

كما تتضمن المشاريع إنشاء شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار بين شارع الشيخ زايد وشارع الجمايل بطول 27 كيلومتراً، وتشمل أنفاقًا وشبكات متطورة.

ويخدم المشروع محاور نقل استراتيجية، ويعزز مرونة البنية التحتية في واحدة من أهم مناطق التطوير الصناعي واللوجستي في الإمارة، إلى جانب ضمان استمرارية الأعمال والخدمات الأساسية، وتقليل تجمعات المياه.

وفي إطار تعزيز إدارة مياه الأمطار في المناطق الداخلية، ستشمل المشاريع إنشاء نفق تصريف، ومحطة ضخ حديثة على امتداد شارع دبي – العين، وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بهدف تنظيم عمليات تجميع وتفريغ المياه، إلى جانب تنفيذ بحيرة لتجميع مياه الأمطار.

وأرست بلدية دبي عقود مشروع تصميم منظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية في منطقتي المرموم وسيح السلم، لربطهما بشبكة التصريف الرئيسة على محور شارع القدرة، بما يدعم الأنشطة السياحية والسكنية في هذه المناطق البيئية، ويحافظ على التوازن البيئي وفق أعلى معايير الاستدامة.

وتجسّد هذه الحزمة الجديدة من برنامج "تصريف" الذي تبلغ قيمته 30 مليار درهم، التزام بلدية دبي الراسخ بتطوير بنية تحتية ذكية ومرنة، قائمة على حلول هندسية مبتكرة، تُسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة عالميًا في الاستدامة والمرونة الحضرية.