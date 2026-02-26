"تراحم بدبي" توزع 20 ألف سلة غذائية رمضانية بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم

دبي في 26 فبراير / وام / أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي إطلاق مشروع السلال الغذائية الرمضانية، والذي يتضمن توزيع 20 ألف سلة غذائية بتكلفة تتجاوز 4 ملايين درهم، مستهدفاً دعم 10 آلاف أسرة من الفئات المتعففة وذوي الدخل المحدود في مختلف إمارات ومناطق الدولة.

وأكد سعادة الدكتور أحمد تهلك، المدير العام للمؤسسة، أن المبادرة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المعيشية للأسر المستفيدة وإدخال السرور عليهم خلال الشهر الفضيل، مشيدا بدور الجهات الحكومية والخاصة والمتبرعين في دعم المشروع، مما يعكس قيم التكافل المجتمعي ويرسخ نهج الإنسانية والعطاء في الدولة.

وأوضح الدكتور تهلك أن التوزيع يتم بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان الوصول إلى مستحقيه؛ حيث تم بالفعل إيصال 1000 سلة غذائية في حتا، و1500 سلة في كلباء، ويجري العمل حالياً على استكمال التوزيع في باقي المناطق والمدن.

إلى جانب السلال الغذائية، تنفذ المؤسسة حزمة من المشاريع الخيرية خلال شهر رمضان، تشمل "المير الرمضاني" ومشروع "إفطار صائم"، بالإضافة إلى توزيع زكاة الفطر، وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام.