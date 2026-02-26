انطلاق بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم برأس الخيمة

رأس الخيمة في 26 فبراير / وام / انطلقت بطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم في دورتها الـ 14، التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية على ملعبها في رأس الخيمة، وسط حضور جماهيري لافت وأجواء رمضانية مفعمة بالحماس والتشجيع.

وتأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات الرياضية والاجتماعية التي تنظمها الجمعية خلال شهر رمضان المبارك، وفي إطار مستهدفات عام الأسرة 2026، بما يعزز الرياضة المجتمعية ويدعم استقرار الأسرة والمجتمع.

وتقام البطولة بواقع مباراتين يوميا بعد صلاة التراويح مباشرة، ضمن برنامج رياضي منظم يستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان، حيث من المتوقع أن تتصاعد حدة المنافسة في الأدوار النهائية.

وأكد سالم حسن النعيمي مدير البطولة، أن النسخة الـ 14 تمثل امتداد لرؤية مؤسسية واضحة تهدف إلى ترسيخ الرياضة المجتمعية كأحد أدوات تعزيز التلاحم الوطني، مشيرا إلى أن البطولة تمثل منصة لتعزيز القيم الإيجابية، ودعم الشباب، وترسيخ روح الانتماء والعطاء.