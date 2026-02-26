"اقتصادية أبوظبي" و"كيتا" توقعان مذكرة تفاهم لتبادل البيانات وتعزيز قطاع الخدمات اللوجستية والتوصيل

أبوظبي في 26 فبراير / وام / وقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مذكرة تفاهم مع منصة "كيتا" الدولية لخدمات التوصيل عند الطلب، والمدعومة من شركة "ميتوان" الرائدة تكنولوجياً، بهدف تسهيل تبادل البيانات والمعرفة وتعزيز التعاون الفني لدعم أنشطة توصيل الطعام والنقل والخدمات اللوجستية في الإمارة، وتطوير السياسات بناء على البيانات الدقيقة لجذب الاستثمارات ودعم الشركات.

وبموجب المذكرة، التي شهد توقيعها سعادة حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، سيعمل الطرفان على تبادل البيانات الكمية والنوعية المتعلقة بالعمليات التشغيلية، وأداء السوق، والاتجاهات القطاعية، وسلوك المستهلكين، بما يتيح تقييمات شاملة تدعم عملية صنع السياسات للتعامل مع تحديات السوق، كما تولي الشراكة أهمية كبرى لتبادل المعرفة وبناء القدرات عبر تنظيم ورش عمل وندوات وجلسات تدريبية مشتركة لفرق العمل لتعزيز المهارات التحليلية.

وأكد سعادة محمد الشيبة الشرياني، المدير العام للشؤون الاقتصادية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، أن هذا التعاون يعكس الالتزام بتعزيز السياسات القائمة على البيانات وتوطيد الشراكة مع القطاع الخاص لتسريع النمو والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاستفادة من البيانات عالية الجودة والخبرات الفنية ستسهم في فهم ديناميكيات السوق، ودعم بيئة تنظيمية ممكنة، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للمواهب والاستثمارات والأعمال.

وأوضح لوكاس إكسي، المدير العام لشركة "كيتا" في الإمارات، أن المذكرة تعكس التزاماً مشتركاً ببناء منظومة اقتصادية مرنة وجاهزة للمستقبل قائمة على المعرفة والبيانات، وقال إن الشركة تسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم عمليات اتخاذ القرار والتطوير التنظيمي عبر مشاركة الرؤى التشغيلية والدروس المستفادة، مؤكداً أن التركيز على تبادل المعرفة يمثل قيمة مضافة تعزز تكامل الجهود وتدعم بيئة أعمال أكثر كفاءة واستدامة في الإمارة.