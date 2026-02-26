بجوائز تبلغ 525 ألف درهم.. مضمار أبوظبي للسباق يستضيف 7 أشواط غدا بمشاركة 101 من الخيول

أبوظبي في 26 فبراير/ وام / يستضيف مضمار نادي أبوظبي للسباق غدا الجمعة 7 أشواط للخيول العربية والمهجنة الأصيلة في السباق الـ 12 خلال الموسم، بمشاركة 101 من الخيول، وإجمالي جوائزه 525 ألف درهم.

ويقام الشوط الثاني والرئيسي لمسافة 2200 متر، للخيول عمر 5 سنوات فما فوق، على لقب (ذا كريسنت لايت ستيكس)، وجوائزه 125.000 درهم، بينما تتنافس الخيول عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 2200 متر، على لقب "كأس الوثبة" لملاك الاسطبلات الخاصة، وجوائزه 70 ألف درهم.

وتشارك الخيول التي لم تفز بسباقي عمر 4 سنوات في الشوط الثالث لمسافة 2200 متر، لحصد لقب "سويل أوف ذا يونيون"، وجوائزه 66.000 درهم، ثم ينطلق الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب مسار المجد للميل، وجوائزه 66.000 درهم أيضا.

وتتنافس في الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، الخيول عمر 4 سنوات فما فوق، "إنتاج الإمارات"، على لقب "دري الريح سبرنت" وجوائزه 66.000 درهم، وخصص الشوط السادس لمسافة 1400 متر، للخيول المهجنة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب ذا فلاش أوف ساند وجوائزه 66.000 درهم.

وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1600 متر، بمشاركة الخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر 3 سنوات فما فوق، على لقب ذا مجلس مايل، وجوائزه 66.000 درهم.