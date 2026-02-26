طقس الغد صحو نهارا ورطب ليلا

أبوظبي في 26 فبراير / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة الشمالية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وحركتها شمالية غربية – جنوبية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن يكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:08، والجزرالأول عند الساعة01 :17، فيما يكون الموج في بحر عمان مضطربا أحياناً صباحاً يصبح متوسطا إلى خفيف الموج، فيما يحدث المد الأول عند الساعه 56:58، والمد الثاني عند الساعة 06:32، والجزر الأول عند الساعة 12:34، والجزر الثاني عند الساعة 01:25

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 26 17 90 20

دبي 28 17 90 40

الشارقة 27 16 80 35

عجمان 25 16 80 45

أم القيوين 26 17 80 40

رأس الخيمة 27 16 85 40

الفجيرة 28 20 70 20

العـين 27 15 85 30

ليوا 28 17 80 20

الرويس 25 18 70 40

السلع 26 20 80 40

دلـمـا 24 20 70 35

طنب الكبرى 25 19 85 40

طنب الصغرى 25 19 85 40

أبو موسى 24 21 85 50