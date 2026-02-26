"جودو الإمارات" يحصد 12 ميدالية في بطولة الشيخ منصور بن زايد الرمضانية "الوثبة 2026"

أبوظبي في 26 فبراير / وام / تصدر لاعبو الإمارات فعاليات اليوم الأول لفئات الناشئين ضمن منافسات الجودو في بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية – الوثبة 2026، برصيد 12 ميدالية، بواقع 3 ذهبيات، و3 فضيات و6 برونزيات.

وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 منافسة.

وذهب المركز الثاني إلى لاعبي مصر، برصيد 4 ميداليات، بواقع ذهبيتين، وميداليتين فضية وبرونزية، وثالثا الجزائر بذهبيتين، ورابعا الأردن بذهبية ثم سوريا خامسا بميداليتين فضية وبرونزية.

وأشاد الدكتور ناصر التميمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو، بجهود القائمين على بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، وأكد أنها تسهم في تحفيز الأجيال الناشئة على ممارسة النشاط الرياضي في شهر رمضان، مثنيا على المشاركة الكبيرة لـ 95 لاعباً من 18 دولة في منافسات الجودو أمس.

وأضاف أنه تم توزيع منافسات الجودو على مستوى الناشئين والرجال، إلى جانب إقامة بطولات فئات عمرية أخرى في المسابقات الرمضانية الأخرى في الدولة، منوها بالشغف اللافت من مختلف الجنسيات، في المشاركة والأجواء المحيطة بالمنافسات.

وفي سياق متصل، تتواصل منافسات الرماية بالمسدس يوم غد في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، بمشاركة أكثر من 150 رامياً يمثلون 30 فريقاً، بواقع 19 للرجال و11 للسيدات إلى جانب منافسات بطولة كرة السلة الثلاثية، وتتواصل حتى 10 مارس المقبل.

من جهة أخرى، أسفرت سباعيات كرة القدم عن مستويات متطورة من اللاعبين، ومنافسات قوية لبلوغ المقاعد المؤهلة إلى الأدوار الإقصائية، فقد تغلب فرسان البطين على الشنقطة 6-1، وتبريد على فريق أبوظبي 3-0، وفريق الاتحاد على إيليت تيم 4-1، وبولباري على فيترانس 5-1، والأرشيف والمكتبة الوطنية على الوثبة 5-1، وبينونة على المرابطين 3-0، والعنابي على التعاون 2-1، وإيلفيت أكاديمي على الخير فريندز 4-0.