مبادرة "نشء الفجيرة .. رواد التقنية" تفتح باب التسجيل في نسختها الثانية أمام ناشئة الفجيرة المواطنين

الفجيرة في 26 فبراير / وام / أعلن مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، فتح باب التسجيل أمام الطلبة المواطنين من إمارة الفجيرة للمشاركة في النسخة الثانية من مبادرة "نشء الفجيرة: رواد التقنية" 2026، التي تُنفّذ للعام الثاني على التوالي ضمن جهود الإمارة لتعزيز الابتكار التقني وتمكين الناشئة واليافعين.

وبالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، تأتي هذه النسخة استمراراً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، وما أظهرته من أثر ملموس على مستوى تنمية المهارات التقنية والابتكارية لدى المشاركين، الأمر الذي أسهم في إطلاق النسخة الثانية برؤية أكثر تطوراً واتساعاً، تعكس الطموحات المستقبلية للإمارة في بناء جيل متمكن رقمياً وقادر على صناعة الحلول.

ويُقدَّم البرنامج هذا العام ضمن رحلة تعليمية متقدمة تمتد على مرحلتين، وتهدف إلى تمكين المشاركين من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والأدوات التكنولوجية في ابتكار حلول عملية تسهم في دعم مسيرة التنمية المستقبلية في الفجيرة، من خلال مسارين رئيسيين يشمل أولهما طلبة الصفوف من السادس إلى التاسع، فيما يركّز المسار الثاني على طلبة الصفوف من الثالث إلى الخامس، بما يراعي الفروق العمرية ويعزّز تجربة تعليمية متدرجة ومتكاملة.

وتأتي نسخة 2026 استجابةً للتطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، حيث أصبحت منصات البرمجة والتصميم مدمجة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يستدعي تطوير أساليب التدريب والتعليم لمواكبة التحولات النوعية في أدوات الابتكار الرقمي.

وفي خطوة نوعية جديدة، يشهد البرنامج هذا العام إطلاق منصة ذكاء اصطناعي تعليمية مخصصة وآمنة جرى تطويرها خصيصاً لدعم الطلبة ضمن بيئة تعليمية خاضعة للإشراف الكامل، بما يضمن استخداماً مسؤولاً وهادفاً للذكاء الاصطناعي في تحليل المشكلات وتوليد الأفكار وتطوير الحلول وصياغة العروض الابتكارية.

كما يركّز البرنامج في نسخته الثانية على تعزيز التأثير الاستراتيجي لمخرجاته، عبر الانتقال بالطلبة من مرحلة اكتساب المعرفة التقنية إلى مرحلة إنتاج حلول ابتكارية ذات صلة مباشرة بالتحديات الواقعية والقطاعات الحيوية، وتسهم هذه المقاربة في ترسيخ ثقافة الابتكار المبكر، وتعزيز التفكير التطبيقي، وبناء قدرات نوعية تتماشى مع توجهات الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.

إلى جانب ذلك، يهدف البرنامج إلى نقل الطلبة من مرحلة تعلّم الأدوات التقنية إلى مرحلة توظيفها في ابتكار حلول واقعية مرتبطة بالمجتمع وتعكس رؤية الإمارة المستقبلية، في إطار شراكة أكاديمية مستمرة تسعى إلى بناء منظومة تعليمية إثرائية متطورة ومستدامة، تضع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قلب تجربة التعلم وصناعة الأثر.