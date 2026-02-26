انطلاقة قوية للمهرجان السنوي لسباقات الهجن في الوثبة.. و"خيال" تحصد أول أشواط الحقايق

أبوظبي في 26 فبراير / وام / انطلقت، اليوم، بميدان الهجن في الوثبة فعاليات المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة "ختامي الوثبة 2026"، لفئات الحقايق واللقايا الإيذاع لهجن أبناء القبائل، وينظمه اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، بمشاركة الملاك من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وشهد اليوم الأول منافسات سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، لمسافة 4 كلم، وإقامة 14 شوطاً للهجن من فئة الإنتاج، وحصدت "خيال" لمالكها سعيد عبيد بالضبيعه الكتبي لقب أول أشواط الحقايق الأبكار الإنتاج، بزمن قدره 5:52:55 دقائق.

وأهدى " مخلاب" مالكه مهنا سعيد بن حميد الجحافي، لقب الشوط الثاني للحقايق الجعدان الإنتاج، محققاً أسرع زمن خلال المنافسات" 5:50:73 دقائق"، بينما فازت " هملولة" لخليفة علي حمد العطية، بالشوط الثالث للأبكار مسجلة 5:51:43 دقائق.

وتفوقت " وعد" لمالكها عيلان حميد بنواس الكتبي، محرزة لقب الشوط الرابع للحقايق الجعدان الإنتاج، بزمن قدره 5:50:18 دقائق، وذهب اللقب في الشوط الخامس للأبكار إلى "النشمي" لمحمد سالم راشد سالم بزمن قدره 5:51:79 دقائق.

وكسبت "عوايد" لسعيد علي سالم المري، لقب الشوط السادس مسجلة 5:50:60 دقائق، كما فازت "ملامح" لناصر سعيد مشيط المري، بلقب الشوط السابع، بزمن قدره 5:52:02 دقائق، بينما توج بالشوط الثامن " العندليب" لمحمد جار الله حمد ظرمان، مسجلا 5:48:94 دقائق.

وأحرزت "مهابة " لمسفر محمد صالح السندوانة المري، لقب الشوط التاسع محققة 50:51:69 دقائق، وتوج " الواضح" لعبدالهادي علي قرين الشهواني بلقب الشوط العاشر، مسجلا 5:50:12 دقائق.

وتتجه الأنظار غدا إلى أشواط الرموز في فئة الحقايق ضمن المهرجان بإقامة 16 شوطاً، حيث خصصت اللجنة المنظمة رمزين لسن الحقايق، وتتنافس المطايا المشاركة في الكأس، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم في الشوط الأول للأبكار، بينما يحصد الفائز في الشوط الرئيسي الثاني بندقية ومليون درهم.