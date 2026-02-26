شرطة أبوظبي تُحيي إرث "مدفع الإفطار" في متحف المقطع خلال شهر رمضان

أبوظبي في 26 فبراير/ وام / تُحيي القيادة العامة لشرطة أبوظبي تقليد إطلاق "مدفع الإفطار" في متحف المقطع خلال شهر رمضان المبارك، تأكيدًا لحرصها على صون الموروث الشرطي وتعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ القيم التاريخية التي شكّلت ملامح المجتمع الإماراتي عبر العقود.

وتنظم شرطة أبوظبي الفعالية بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن جهود مشتركة لإحياء الموروث الثقافي وتعزيز حضوره في المناسبات الوطنية والدينية، حيث يشكّل مدفع الإفطار في متحف المقطع أحد الرموز الرمضانية الراسخة التي تجسد أصالة الماضي وروح المجتمع.

ويُجسّد مدفع المقطع، التابع لقسم الموروث الشرطي، امتدادًا لإرث عريق ارتبط ببرج المقطع، الذي كان يؤدي دورًا دفاعيًا مهمًا في الماضي، وشاهدًا على مراحل تطور إمارة أبوظبي؛ إذ استخدم حراس البرج المدفع لأغراض دفاعية، كما جرى العرف عند رؤية هلال شهر رمضان أو إعلان العيد أن يصدر الحاكم أمرًا بإطلاقه ابتهاجًا بالمناسبة.

وأعادت شرطة أبوظبي تصنيع مدفع مماثل للمدفع التاريخي ليُستخدم في متحف المقطع، استمرارًا لتقليد إطلاقه إيذانًا بحلول وقت الإفطار في إطار المحافظة على هذا الإرث، بما يعكس ارتباط الماضي بالحاضر، ويعزز الأجواء الرمضانية الأصيلة.