مشاركات عالمية للإمارات للدراجات في بلجيكا وفرنسا

أبوظبي في 26 فبراير / وام / يشارك فريق الإمارات – إكس آر جي للدراجات الهوائية في بطولتين عالميتين في كل من بلجيكا وفرنسا، وذلك بعدما أنهى مشاركته في طواف الإمارات الاسبوع الماضي بالتتويج باللقب للمرة الرابعة عن طريق المكسيكي ديل تورو، متصدرا للترتيب العام.

ويشارك الفريق في سباق أوملوب هيت نيوزبلاد، السبت المقبل، وسباق كورني–بروكسل، في الأول من مارس، ضمن انطلاقة موسم سباقات اليوم الواحد في بلجيكا، إلى جانب مشاركته في فرنسا بسباقي فان أرديش كلاسيك وفان دروم كلاسيك.

وأعلن الفريق اليوم عن التشكيلة المشاركة في المنافسات، والتي تضم كل من البلجيكي تيم فيلينس، بطل بلجيكا الحالي والمتوج مؤخرا بسباق كلاسيكا خاين، بالإضافة إلى كل من الدراجين رون هيريجودتس، وفلوريان فيرميرش، ويوليوس يوهانسن، وسيباستيان مولانو، وروي أوليفيرا، ونيلس بوليت.

ويأمل الفريق في تحسين نتائجه عن نسخة 2024، بعدما حل بوليت وفيلينس في المركز الثاني في السباقين.