"أبوظبي للقوس والسهم" يختتم البطولة الرمضانية الرابعة بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة

أبوظبي في 26 فبراير / وام / اختتم نادي أبوظبي للقوس والسهم فعاليات البطولة الرمضانية الرابعة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء بمشاركة 150 لاعبا ولاعبة، ضمن إستراتيجية تطوير المواهب، وتمكين اللاعبين واللاعبات من القدرات التنافسية.

وأقيمت في اليوم الأول منافسات لفئتي الرجال والسيدات تحت 18 عاما، بينما شهد اليوم الثاني فعاليات لفئتي الرجال والسيدات فوق 18 عاما، ورصد النادي جوائز للفائزين بلغت 36 ألف درهم.

وعلى هامش البطولة، أعلن النادي عن اتفاقية تعاون مشترك مع مركز أدريا للعلاج الطبيعي والتأهيل، بحضور لبنى علي الشامسي، رئيسة مجلس إدارة النادي، وسليم دسوقي، المدير التنفيذي لتطوير الأعمال ممثلاً عن المركز.

وأكد النادي أن الاتفاقية تأتي في إطار الحرص على دعم صحة اللاعبين وتعزيز جاهزيتهم البدنية، من خلال التعاون مع الجهات المتخصصة في العلاج الطبيعي والتأهيل الرياضي.