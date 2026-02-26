منتخبات الإمارات والكويت ومصر والمغرب تتأهل لنصف نهائي بادل "ند الشبا"

دبي في 26 فبراير/ وام / تأهلت منتخبات الإمارات والكويت ومصر والمغرب إلى الدور نصف النهائي في منافسات البادل للمنتخبات ضمن النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية المقامة منافساتها حالياً تحت شعار "قدرات لا حدود لها" بمجمع ند الشبا الرياضي.

وجاء تأهل منتخب الإمارات بعد تصدره مجموعته إثر فوزه على منتخب مصر بنتيجة 3-0 في ختام مباريات الدور الأول، ليتأهل المنتخبان معاً إلى نصف النهائي، كما حجز منتخب الكويت مقعده بعد تغلبه على إيران 2-1، فيما تأهل منتخب المغرب عقب فوزه على السعودية 3-0.

ومن المقرر أن يلتقي في الدور نصف النهائي منتخب الإمارات مع نظيره الكويتي، بينما يواجه منتخب مصر منتخب المغرب.

وفي منافسات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة، المقامة في نادي دبي لأصحاب الهمم، تواصلت المباريات وسط منافسة قوية بين الفرق المشاركة، وفاز في المجموعة الأولى، فريق محاكم دبي على مؤسسة دبي للإسعاف بنتيجة 43-31، كما تغلبت هيئة تنمية المجتمع على سوانك للتطوير العقاري 36-20.

وضمن المجموعة الثانية، واصلت بلدية دبي نتائجها القوية بفوزها على دائرة المالية 55-12، فيما حققت هيئة كهرباء ومياه دبي فوزاً مهماً على الهيئة الاتحادية للهوية بنتيجة 42-35.

ويتصدر محاكم دبي ترتيب المجموعة الأولى، بينما تتصدر بلدية دبي المجموعة الثانية وفق الترتيب المحدث.

وعلى صعيد آخر، يشارك 8682 عداءً وعداءة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية في سباق الجري الذي يُقام غداً ضمن فعاليات الدورة.

وينطلق السباق بمسافة 5 كيلومترات، تعقبه فئة السيدات ثم سباق الشباب، يليه سباق الناشئين، فيما يقام سباق 10 كيلومترات للرجال ثم للسيدات، على أن تكون نقطة البداية والنهاية من مضمار ميدان لسباقات الخيل.