اتفاقية بين دائرة السياحة والثقافة والإعلام و"عجمان أوتو ديستركت" لتعزيز الاستثمار التجاري

عجمان في 26 فبراير/ وام / وقعت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان اتفاقية مع "عجمان أوتو ديستركت"، لتوطيد أواصر التعاون بين الجهتين وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان.

وتأتي هذه الاتفاقية دعمًا للجهود المشتركة في ترسيخ مكانة عجمان وجهةً رائدة محليًا وإقليميًا، حيث تستهدف تطوير بيئة أعمال مواتية للمستثمرين والزوار ورواد الأعمال، توفّر المزايا التحفيزية والخدمات المشتركة وتعزز قطاع السيارات والخدمات المرتبطة به، بما يسهم في النهوض بالمشهد التجاري والاستثماري في الإمارة.

وقع الاتفاقية كلّ من الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، نائب رئيس مجلس إدارة "عجمان أوتو ديستركت" وسعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وأكّد الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد بن راشد النعيمي، أن هذه الاتفاقية ركيزة جديدة في مسيرة تطوير قطاع السيارات والخدمات المرتبطة به في إمارة عجمان، مشيرًا إلى حرص الشركة على تقديم حلول متكاملة تدعم المستثمرين ورواد الأعمال، وتفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي، بما ينسجم مع طموحات الإمارة في تعزيز تنافسيتها محليًا.

من جانبه قال سعادة محمود خليل الهاشمي إن الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يدعم رؤيتنا في الارتقاء بالمشهد السياحي والثقافي والاقتصادي في إمارة عجمان.

وتنصّ الاتفاقية على تعزيز أوجه التكامل بين الدائرة و"عجمان أوتو ديستركت"، من خلال تفعيل مسارات التعاون في تنظيم الفعاليات والمعارض والأنشطة الترويجية المشتركة التي من شأنها إبراز مقومات عجمان وجاهزيتها لاحتضان مختلف الأسواق والمنصات الحيوية، فضلًا عن صياغة حلول وإجراءات تتيح للمستثمرين والمؤسسات المعنية الاستفادة من الخدمات التي يوفرها الطرفان.

وتحرص دائرة السياحة والثقافة والإعلام من خلال هذه الاتفاقيات على تطوير شراكات مثمرة وتحفيز التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات في سبيل إعلاء شأن إمارة عجمان وتعزيز جاذبيتها إقليميًا ودوليًا.