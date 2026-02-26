لاعبة منتخب الجودو تواجه بطلة طاجيكستان في طشقند "جراند سلام"

طشقند في 26 فبراير/ وام / أسفرت قرعة بطولة طشقند "جراند سلام" الكبرى للجودو 2026 ،اليوم، عن مواجهة قوية للاعبة منتخبنا الوطني بشيرات خرودي أمام اللاعبة مدينة قربوا بطلة طاجيكستان في وزن تحت 52 كجم الخفيف للسيدات بتصفيات الدور التمهيدي غدا.

وينظم اتحاد أوزبكستان البطولة بإشراف الاتحاد الدولي بقاعة "هوموا أرينا" في العاصمة طشقند، من 27 فبراير الحالي حتى الأول من مارس المقبل بمشاركة 370 لاعبا ولاعبة من 39 دولة، وإجمالي جوائزها 154 ألف يورو.

وتشهد الجولة الافتتاحية للسيدات غدا مشاركة 21 لاعبة من أبرز المصنفات على مستوى العالم، بينما يستكمل منتخبنا الوطني مشاركته بعد غد السبت في وزن خفيف المتوسط لكل من اللاعبين كريم عبد اللطيف ونجاد يزبيك، بالإضافة إلى اللاعب طلال شفيلي "وزن تحت 81 كجم"، وصولا إلى المشاركة الختامية الأحد المقبل للاعب أرام جورجيان في الوزن الثقيل تحت 90 كجم.