بلدية عجمان تستعرض مع الشركاء خطة لتوفير معايير الأمن والسلامة للطلبة

عجمان في 26 فبراير/ وام / نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، اجتماعًا تنسيقيًا مع الشركاء المعنيين في مجمع مدارس منطقة الحميدية، وذلك لبحث سبل تسهيل الوصول للمدارس، والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية.

ويأتي الاجتماع انسجامًا مع توجهات رؤية عجمان 2030 لبناء نظام تنقل متكامل ومستدام، وانسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية للدائرة الرامية إلى تحسين جودة وترابط شبكة الطرق في الإمارة، بما يعزز كفاءة البنية التحتية ويرتقي بمستوى السلامة المرورية وجودة الحياة للسكان.

وشهد الاجتماع، الذي نظمته الدائرة بحضور الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، مشاركة ممثلين من القيادة العامة لشرطة عجمان، ومكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص- عجمان، وهيئة النقل بعجمان، إلى جانب ممثلين عن المدارس الخاصة في المنطقة، حيث جرى استعراض الوضع المروري الحالي في محيط المجمع المدرسي، وطرح ومناقشة المقترحات من كافة الأطراف لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.

وأكد الدكتور المهيري، أن تطوير الطرق في مجمع المدارس بمنطقة الحميدية، يندرج ضمن خطة تطويرية شاملة لتحسين الحركة المرورية في مجمع المدارس بمنطقة الحميدية، بما يسهم في تسهيل الوصول وتعزيز السلامة المرورية، من خلال تطبيق حلول هندسية وتنظيمية مدروسة تستجيب لاحتياجات المنطقة وتواكب الكثافة المرورية خلال أوقات الذروة المدرسية.

وقال إن الدائرة تستهدف تعزيز التكامل مع الشركاء الإستراتيجيين، والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد حلول عملية ومستدامة تسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين تجربة مستخدميها، خاصة في المناطق الحيوية التي تشهد كثافة مرورية عالية.

وأشار إلى أن سلامة الطلبة تمثل أولوية قصوى، وأن أي تدخلات تطويرية سيتم تنفيذها وفق أفضل الممارسات والمعايير الهندسية المعتمدة، بما يحقق أعلى مستويات الأمان والانسيابية، ويعزز استدامة منظومة النقل في الإمارة.

من جانبه، أوضح المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، أن الفرق الفنية قامت بدراسة التحديات الميدانية في محيط مجمع المدارس، بما في ذلك نقاط الازدحام ومواقع عبور المشاة ومسارات الحافلات المدرسية، مؤكدًا أنه تم طرح مجموعة من الحلول والمقترحات التنظيمية والهندسية بالتنسيق مع الجهات المعنية.