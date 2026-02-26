فوز مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية بالتزكية برئاسة الوهيبي

دبي في 26 فبراير / وام / أعلنت اللجنة الانتخابية لاتحاد الإمارات للرياضات المائية، برئاسة الدكتور محمد عبدالرحيم الحمادي، فوز مجلس إدارة الاتحاد الجديد برئاسة عبدالله محمد سالم الوهيبي بالتزكية للدورة الانتخابية 2024-2028.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد اليوم بمقر الاتحادات الرياضية في اللجنة الأولمبية الإماراتية، بحضور ممثلي الأندية الأعضاء وعددها 9 أندية، ما أسفر عن اكتمال النصاب القانوني واستكمال إجراءات العملية الانتخابية وفقاً للائحة النظام الأساسي.

وضم مجلس الإدارة الفائز بالتزكية كلاً من عبدالله محمد سالم الوهيبي رئيساً، وشيخة محمد عبيد الزعابي عضواً عن فئة المرأة، وعبدالله مبارك عبيد الزحمي، ومحمد عبدالله أبوشهاب السويدي، وعبدالواحد محمود عبدالله إسماعيل أعضاءً، وذلك بعد تطابق عدد المرشحين مع عدد المقاعد المتاحة.

وأعرب عبدالله الوهيبي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، عن تقديره لثقة الجمعية العمومية، مؤكداً أن توليه رئاسة الاتحاد بعد فترة ترؤسه اللجنة المكلفة بتسيير أعماله يمثل مسؤولية كبيرة تتطلب مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد عملاً مكثفاً لتطوير الرياضات المائية وخدمة الرياضة الإماراتية عموماً، بما يواكب الطموحات ويسهم في تحقيق الإنجازات، معرباً عن شكره لوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الإماراتية على دعمهما المتواصل.