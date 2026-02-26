الطفلة الإندونيسية عائشة الرُّمَيْ تتأهل إلى التصفيات النهائية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم 2026

دبي في 26 فبراير/ وام / تواصل الدورة الثامنة والعشرون لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم استقطاب نخبة من الأصوات المتميزة من مختلف دول العالم، في ظل الرؤية التطويرية الجديدة التي عززت من مستوى التنافس وأكدت مكانة الجائزة كإحدى أبرز المسابقات القرآنية على المستوى الدولي.

وفي هذا الإطار، تأهلت الطفلة الإندونيسية عائشة الرُّمَيْ، البالغة من العمر 10 سنوات، إلى التصفيات النهائية للجائزة لعام 2026 في فرع الإناث، لتقدم نموذجاً ملهماً للفتيات الصغيرات في تلاوة القرآن الكريم وإتقانه.

وتمتلك عائشة، المولودة في مدينة مالانغ بإندونيسيا، سجلاً حافلاً من الإنجازات رغم صغر سنها، حيث حققت المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى القضاء لعام 2023، كما نالت جائزة لجنة التحكيم في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى إقليم مالانغ لعام 2024، وبلغت المرحلة النهائية في برنامج “حافظ إندونيسيا” لعام 2024 الذي بثته القناة التلفزيونية الوطنية الإندونيسية.

كما أحرزت المركز الأول في مسابقة النشيد “أسماء الله الحسنى” لعام 2025، والمركز الأول في مسابقة تلاوة القرآن الكريم على مستوى إقليم مالانغ لعام 2025، إلى جانب مراكز متقدمة أخرى في مسابقات الحفظ والتلاوة على المستويين المحلي والإقليمي.

وبدأت عائشة رحلتها مع القرآن الكريم في سن الثالثة، حين ألحقها والداها بمدرسة لتحفيظ القرآن للأطفال، قبل أن تنتقل في سن السادسة إلى مدرسة دار الأخوة الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة مالانغ، حيث ركزت على إتقان الحفظ إلى جانب تعلم اللغة العربية.

ولعبت الأسرة دوراً محورياً في دعم مسيرتها، من خلال توفير بيئة تربوية مشجعة عززت ارتباطها بكتاب الله، وحرصها على المراجعة المنتظمة والانضباط في تنظيم وقتها بين الدراسة والحفظ.

وتُعد عائشة اليوم نموذجاً مؤثراً لحافظات القرآن الكريم في سن مبكرة، حيث يعكس وصولها إلى التصفيات النهائية للجائزة رحلة عطاء بدأت مبكراً، ورسالة أمل للأطفال المسلمين حول العالم بأن الطموح لا يرتبط بالعمر، وأن الإصرار والاجتهاد يصنعان التميز.

يُذكر أن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أعلنت ضمن دورتها الثامنة والعشرين للعام 1447هـ – 2026م عن رؤية تطويرية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق التأثير وتعزيز استقطاب المواهب القرآنية من مختلف أنحاء العالم، كما رفعت قيمة المكافآت الإجمالية للجائزة إلى أكثر من 12 مليون درهم، تأكيداً على ريادة دبي في خدمة كتاب الله الكريم.