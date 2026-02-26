"إسلامية دبي "وهيئة تنمية المجتمع تطلقان برنامج "القارئ الصغير"

دبي في 26 فبراير/ وام / أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج "القارئ الصغير" خلال الفترة من 23 فبراير الحالي حتى 5 مارس المقبل من الإثنين إلى الخميس وذلك من الساعة 4:30 حتى 5:30 مساءً في خمسة مواقع مجتمعية شملت مجالس الأحياء في الخوانيج وحتا وأم سقيم وند الشبا والورقاء ضمن جهود مشتركة تهدف إلى تعزيز القيم الإيمانية وترسيخ حب القرآن الكريم في نفوس الأبناء.

وشهد البرنامج إقبالا لافتا تجاوز 400 مشارك ومشاركة بواقع 190 من البنات و201 من الأولاد وسط أجواء تعليمية منظمة ركّزت على غرس الأخلاق الحميدة وتنمية مهارات التلاوة الصحيحة وتعزيز فهم القرآن الكريم وربط تعاليمه بسلوكيات الأبناء اليومية.

وتولى تنفيذ البرنامج فريق تعليمي متخصص مكوّن من 7 معلمات و5 معلمين حرصوا على تقديم محتوى تربوي متكامل يجمع بين التلاوة والتطبيق العملي للقيم القرآنية وبما يعزز ارتباط الأطفال بكتاب الله قراءة وتدبراً.

وأكد القائمون على البرنامج أن مبادرة "القارئ الصغير" تأتي تجسيداً لحرص الدائرة وهيئة تنمية المجتمع على بناء جيل واع معتز بهويته ومتمسك بقيمه الإسلامية الأصيلة من خلال برامج مجتمعية تسهم في تعزيز الروابط الأسرية وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للنشء.