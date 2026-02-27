أداء قياسي للسوق العقارية في أبوظبي يدعم النمو المستدام حتى 2030

أبوظبي في 27 فبراير/ وام/ أكد تقرير مركز أبوظبي العقاري "ADREC"، الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، استمرار قوة الأداء في السوق العقارية بإمارة أبوظبي خلال عام 2025، مسجلاً مستويات قياسية في قيم التصرفات العقارية مدفوعة بنمو الطلب، وتوسع الاستثمارات الأجنبية، وازدهار قطاعات البيع السكني والتجاري.

وأظهر التقرير مؤشرات إيجابية تعكس متانة القطاع واستقرار هيكله السوقي، مع توقعات باستمرار النمو المستدام حتى عام 2030، في ظل منظومة تنظيمية متطورة وبنية اقتصادية داعمة تعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري والعيش والعمل.

وقال سعادة المهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري، إن البيانات الواردة تؤكد المكانة المتقدمة لإمارة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن أداء القطاع لا يقتصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بل يمتد ليؤكد قدرته على الاستقرار وتعزيز الشفافية وترسيخ الحوكمة وزيادة مستوى الثقة على المدى الطويل.

وأضاف أن مؤشرات السوق تظهر قوة أسس الطلب مقابل نمو منضبط ومتوازن في المعروض، بما يدعم استقرار الأسعار ويحافظ على جاذبية السوق، ويعكس حيوية الاقتصاد وفعالية الإطار التنظيمي الذي يحمي المستثمرين ويدعم أنشطة وممارسات التطوير العقاري المسؤول.

وأكد أن منهجية التخطيط المنضبط، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ستظل ركائز أساسية حتى عام 2030 لبناء منظومة عقارية أكثر مرونة، ترسخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية للعيش والاستثمار وتحقيق الازدهار والنمو على المدى البعيد.

وسجلت القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال عام 2025 نحو 142 مليار درهم، بنمو قدره 44% مقارنة بعام 2024، لتبلغ بذلك مستوى غير مسبوق من النشاط، فيما استحوذت معاملات البيع على 93 مليار درهم، بما يمثل 66% من إجمالي قيمة التصرفات، الأمر الذي يؤكد متانة السوق وقوة أدائها.

وبرزت مبيعات الوحدات السكنية كمحرك رئيسي للنمو، إذ قفزت قيمتها من نحو 19 مليار درهم في عام 2022 إلى 76 مليار درهم في عام 2025، أي أربعة أضعاف خلال ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع مبيعات المشاريع على المخطط وتوسع تطوير المجتمعات السكنية الرئيسية.

كما شكّل المقيمون والمستثمرون الأجانب نحو 62% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية خلال 2025، ما يعكس جاذبية السوق للاستثمارات الخارجية.

وعلى مستوى هيكل السوق، استحوذ أكبر 10 مطورين عقاريين على 91% من إجمالي قيمة مبيعات الوحدات السكنية على المخطط بقيمة بلغت 50 مليار درهم، فيما أسهمت أكبر 10 مشاريع بنسبة 32% من إجمالي قيمة المبيعات، بما يعادل 24 مليار درهم، في مؤشر إلى بيئة تطوير منضبطة تجمع بين الكفاءة التشغيلية والرقابة التنظيمية الفاعلة.

وأظهر التقرير قوة هيكلية راسخة في السوق، مدفوعة باستمرار الفجوة الإيجابية بين نمو الطلب وتوافر المعروض، إذ بلغ إجمالي المخزون السكني 401 ألف وحدة خلال عام 2025، في حين نما عدد الوحدات المشغولة بمعدل سنوي قدره 6.6% مقارنة بنمو المعروض بنسبة 2.8% منذ عام 2022، ما أسهم في تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار بصورة منظمة تعكس ديناميكية صحية ومستدامة.

وسجلت أسعار الشقق السكنية أعلى معدل زيادة سنوية، إذ ارتفعت أسعار البيع بنسبة 19%، تزامناً مع صعود عقود الإيجار الجديدة بنسبة 16% بين عامي 2024 و2025، كما شهدت الفلل السكنية ارتفاعاً في أسعار البيع بنسبة 13%، محققة عوائد إيجارية قوية بلغت 14% في المناطق الاستثمارية.

وشكّلت الوحدات المؤجرة 71% من إجمالي الوحدات المشغولة، ما عزز مستويات العائد الإيجاري في مختلف مناطق الإمارة، في حين تشير التوقعات إلى نمو المخزون السكني بمعدل سنوي يبلغ 2.9% حتى عام 2030، مدعوماً بإضافة نحو 43 ألف وحدة جديدة، تتركز غالبيتها في المناطق الاستثمارية، مع تسليم 98% من الشقق الجديدة ضمن هذه المناطق.

وواصلت القطاعات العقارية التجارية أداءها القوي خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي المعروض في قطاع التجزئة 3.8 مليون متر مربع، في حين شكّلت المحال العامة والمتاجر داخل المراكز التجارية المجتمعية نسبة 44% من إجمالي المساحات القابلة للتأجير، ما ساهم في دعم النشاط السوقي، إذ ارتفع معدل الإشغال إلى 94%، وهو الأعلى خلال خمس سنوات، مدفوعاً بنمو الطلب بوتيرة تفوق معدل نمو المعروض السنوي البالغ 2.3%، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار عقود الإيجار الجديدة بنسبة 8% على أساس سنوي.

وفي قطاع المكاتب، بلغ إجمالي المعروض 3.4 مليون متر مربع، مع تسجيل معدل إشغال تجاوز 96%، في ظل نمو المعروض الذي لم يتجاوز 2% مقارنة بعام 2024، بالتزامن مع نمو الوظائف بنسبة 9% وزيادة الوظائف المهنية التخصصية بنسبة 6.4%، ما أسهم في دعم ارتفاع أسعار الإيجارات الجديدة للمكاتب بنسبة 11% خلال عام 2025، في حين برزت جزيرة ياس كوجهة رئيسية للمساحات المكتبية، مستحوذة على 20% من المعروض الجديد بين عامي 2022 و2025، ما يعكس تنوعاً جغرافياً متزايداً في مشهد العقارات التجارية في أبوظبي.

وأوضح التقرير أن القيم السوقية سجلت مستويات تاريخية مدفوعة بالنمو الاقتصادي المستدام في الإمارة، والزيادة السكانية التي بلغت 7.5% خلال عام 2024، إلى جانب استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعاظم ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق.

وأكد التقرير استمرار تطور المنظومة الرقمية للخدمات العقارية، من خلال توفير المعاملات الافتراضية وتطوير أدوات تحليل السوق، مع تعزيز مستويات الشفافية والحوكمة والامتثال التنظيمي بما يتماشى مع إستراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025–2027، باستخدام أدوات تحليل متقدمة تضمن دقة بيانات الأسعار والتصرفات والتوزيع الجغرافي، بما يدعم موثوقية المؤشرات ويساعد في اتخاذ قرارات قائمة على بيانات شفافة ودقيقة.