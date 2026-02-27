برعاية ولي عهد الفجيرة.. انطلاق بطولة الفجيرة الدولية الأولى المفتوحة للتنس 2 مارس المقبل

الفجيرة في 27 فبراير/ وام / تستعد إمارة الفجيرة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتسجيل محطة تاريخية جديدة في رياضة التنس على مستوى المنطقة، حيث يستضيف نادي الفجيرة للتنس بطولة الفجيرة الدولية الأولى المفتوحة للتنس، ضمن بطولات فئة تشالنجر 50 نقطة التابعة لرابطة محترفي التنس، وذلك خلال الفترة من 2 حتى 15 مارس 2026.

وتمثل البطولة الاحترافية التي تمتد على مدار أسبوعين، خطوة نوعية في مسيرة تطوير رياضة التنس في الإمارة، من خلال استضافة منافسات دولية وإتاحة فرص الحصول على نقاط التصنيف العالمي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات.

كما تُعد بطولة تشالنجر فئة 50 نقطة محطة أساسية للاعبين الساعين إلى التقدم في التصنيف العالمي والانتقال إلى منافسات جولة رابطة محترفي التنس العالمية، حيث تنضم الفجيرة من خلال استضافة هذه البطولة إلى قائمة المدن الدولية التي توفر منصات تنافسية للاعبين الصاعدين والمحترفين.

ويضم جدول المنافسات 32 لاعباً في الجدول الرئيسي، و24 لاعباً في الأدوار التأهيلية، إضافة إلى منافسات الزوجي بمشاركة 16 فريقاً.

وتنطلق المباريات يومياً عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، على أن تُقام نهائيات الفردي يومي 8 و15 مارس، ونهائيات الزوجي يومي 7 و14 مارس.

ويشرف على إدارة البطولة المراقب العام المعتمد من رابطة محترفي التنس ييري أداموفسكي، بما يضمن الالتزام الكامل بلوائح ومعايير الرابطة.

كما يشارك فريق تحكيمي متكامل يضم ستة حكام كراسٍ وثلاثة حكام مراجعة، إلى جانب فريق دعم ميداني يتكوّن من ثمانية إلى عشرة مساعدين للمباريات يتولون إدارة العمليات داخل الملعب، بما يشمل التنسيق اللوجستي ودعم اللاعبين.

وتتولى فرق تقنية متخصصة تشغيل أنظمة التسجيل المباشر ومراجعة اللقطات لضمان أعلى مستويات الدقة الفنية خلال المنافسات.

ويركّز التنظيم على الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات متكاملة للاعبين، حيث يعمل مكتب شؤون اللاعبين بنظام المناوبة لضمان تقديم الدعم المستمر طوال فترة البطولة.

كما تتولى فرق الاستقبال تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك شدّ أوتار المضارب، وخدمات الغسيل، والإرشاد العام والتنسيق التنظيمي، إضافة إلى تخصيص مكتب خاص لتنظيم الكرات التدريبية ومواعيد ملاعب التدريب لتسهيل جداول التمارين.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، يجري تشكيل فريق مكوّن من 27 جامع كرات، في خطوة تعكس اهتمام البطولة بإشراك فئة الشباب وتعزيز حضور المجتمع المحلي في الحدث، حيث يُدار البرنامج وفق معايير احترافية تضمن انسيابية المباريات والالتزام بالمعايير الدولية المعتمدة.

ويمثل تنظيم بطولة الفجيرة الدولية الأولى المفتوحة للتنس من فئة تشالنجر 50 نقطة مؤشراً على تنامي حضور إمارة الفجيرة على خريطة التنس الدولية، إذ توفر البطولة نقاطاً مهمة في التصنيف العالمي، كما تسهم في ترسيخ مكانة نادي الفجيرة للتنس مركزاً ناشئاً لاستضافة المنافسات الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط.

وبتنظيم احترافي مدعوم بكوادر متخصصة وتخطيط تشغيلي متقدم، تستعد النسخة الافتتاحية من البطولة لتقديم أسبوعين من المنافسات الاحترافية رفيعة المستوى، ووضع معيار جديد لاستضافة الفعاليات الرياضية المستقبلية في الإمارة.