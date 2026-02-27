"أمريكية رأس الخيمة" تطلق مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي

رأس الخيمة في 27 فبراير/ وام / افتتحت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، مما يمثل علامة إستراتيجية بارزة تجسّد تحول الجامعة من مجرد مستهلك للابتكار إلى جهة فاعلة تسهم في صناعته.

وتأسس مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي تحت مظلة كلية الهندسة والحوسبة، ويحظى بدعم من صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وقد صُمم ليكون حافزاً للتحول الإقليمي عبر تطوير البحوث التطبيقية، وتعزيز التعاون في الصناعة، وبناء كوادر مؤهلة للمستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ولا يقتصر دور المركز على كونه مرفقًا بحثيًا، بل يمثل محركًا إستراتيجيًا دافعًا للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي والفكري في رأس الخيمة كما يسهم المركز في مواءمة المعرفة الأكاديمية مع المتطلبات العملية للصناعة، مما يضمن أن الخريجين ليسوا جاهزين للعمل فحسب، بل محصنون للمستقبل في عصر يتسم بالمرونة والتكيف والتحول الرقمي.

وأكد البروفيسور بسام علم الدين، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، أن مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، يعد محركًا إستراتيجيًا مصمماً لتعزيز الفصل القادم من القصة الاقتصادية والفكرية لمنطقتنا.

وقال إن الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، تدرك أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة لأتمتة العمليات، بل يمثل تحوّلًا جذريًا في كيفية حل البشرية لأكثر مشكلاتها تعقيداً، لافتاً إلى أن المركز يأتي استجابة لهذا التحول، حيث نربط بين النظرية الأكاديمية ومتطلبات السوق العالمية المتقدمة، لضمان أن يكون الخريجون متمكنين من مواكبة أدوات المستقبل.

وتتضمن الأنشطة الرئيسة للمركز البحث والتطوير التطبيقي، والمشاريع المستندة إلى احتياجات الصناعة، ودعم حاضنات الأعمال.

وشهد حفل الافتتاح عرضاً لمشاريع طلابية أبرزت تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعي جرى تطويرها بالتعاون مع شركاء في الصناعة.

ويتماشى تأسيس مركز التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي مع إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، ويعزز مساهمة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز صاعد للأنظمة الذكية، وعلوم البيانات، والابتكار الرقمي المتقدم.