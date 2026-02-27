3 نزالات لمنتخب الجودو في طشقند "جراند سلام"

طشقند في 27 فبراير/ وام / يخوض منتخبنا الوطني للجودو 3 نزالات غدا ضمن الجولة الثانية من بطولة طشقند "جراند سلام" بقاعة "هوموا أرينا" في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد أوزبكستان بإشراف الاتحاد الدولي، مشاركة 370 لاعبا ولاعبة من 39 دولة، وإجمالي جوائزها 154 ألف يورو.

وينافس 3 لاعبين في وزن خفيف المتوسط تحت "73 و81 كجم"، ضمن الدور التمهيدي، حيث يلتقي اللاعب كريم عبداللطيف مع الإيطالي اسبوزيتو جيوفاني، ونجاد يزبيك مع الفائز من نزال الروماني بروز لوسيان وبطل طاجيكستان أحمد مسعودي، وطلال شفيلي مع الأوزبكي مرادجون يوبدوشيف.

ويختتم منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة بعد غد بنزال اللاعب أرام جورجيان" وزن تحت 90 كجم" لفئة الوزن الثقيل مع بطل أوزبكستان بوبونوف دولات.