الإمارات ومصر يتأهلان إلى نهائي بادل "ند الشبا" ومنافسات قوية في السلة والطائرة

دبي في 27 فبراير / وام / اكتمل عقد طرفي نهائي بطولة ند الشبا للمنتخبات للبادل ضمن منافسات النسخة الـ13من دورة ند الشبا الرياضية، بعد تأهل منتخبي الإمارات ومصر إثر فوزهما في مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا أمس.

وجاء تأهل منتخب الإمارات عقب فوزه على منتخب الكويت بنتيجة 2-0، حيث تفوق الثنائي سيرخيو إيكاردو وإينيغو خوفري على بدر السعيد وحمود الجنيدل بمجموعتين (6-1، 6-1)، قبل أن يحسم الثنائي فارس الجناحي وعبدالله العبدالله المواجهة الثانية أمام حسين شمس وعبدالله العوضي بمجموعتين (6-1، 7-6).

وفي المقابل، حجز منتخب مصر بطاقة العبور إلى النهائي بعد تغلبه على منتخب المغرب بنتيجة 2-1.

واستهل الثنائي علي زغلول وشريف مخلوف المواجهات بالفوز على محمد وآدم مومار بمجموعتين (6-3، 6-2)، قبل أن يعادل المغرب الكفة عبر رضا العمراني ومهدي زيادي بعد فوزهما على عمر مخلوف ومحمد المنيسي بمجموعتين (6-3، 6-0). وحسم الثنائي محمد الجارحي ومحمد أبو القاسم المواجهة الفاصلة بتفوقه على علي مكوار وخليل أوطاليب بمجموعتين (6-4، 6-2).

وفي منافسات الكرة الطائرة، شهدت البطولة انطلاقة قوية مع أولى مبارياتها التي جمعت فريقي فهود زعبيل ويزار، وأسفرت عن فوز يزار بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية اتسمت بالندية والتقارب في المستويات الفنية والبدنية.

وعلى صعيد منافسات كرة السلة على الكراسي المتحركة، واصل فريق محاكم دبي نتائجه الإيجابية بتغلبه على هيئة تنمية المجتمع بنتيجة (30-23)، فيما فازت هيئة الطرق والمواصلات على مؤسسة دبي للإسعاف (35-18).

وفي المجموعة الأخرى، تفوقت هيئة كهرباء ومياه دبي على دائرة المالية بفارق نقطتين (29-27)، بينما حققت بلدية دبي فوزاً واضحاً على القيادة العامة لشرطة دبي (31-15).

ومع اكتمال 12 مباراة من أصل 20 في البطولة، سُجل مجموع 684 نقطة بمعدل 57 نقطة في المباراة الواحدة.

ويتصدّر محاكم دبي ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (6 نقاط) وبفارق (+31)، تليه مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف (4 نقاط)، ثم هيئة تنمية المجتمع وهيئة الطرق والمواصلات (3 نقاط لكل منهما)، فيما يأتي إسكان التطوير العقاري في المركز الأخير (نقطتين).

وفي المجموعة الثانية، تنفرد بلدية دبي بالصدارة (6 نقاط) وبأفضل فارق نقاط (+82)، كما تتصدر هجومياً برصيد 125 نقطة، والأقوى دفاعياً باستقبال 42 نقطة، تليها هيئة كهرباء ومياه دبي (4 نقاط)، ثم القيادة العامة لشرطة دبي ودائرة المالية (3 نقاط لكل منهما)، فيما تحتل الهيئة الاتحادية للهوية المركز الخامس (نقطتين).