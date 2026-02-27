مساهمات حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً تصل إلى أكثر من 460 مليون درهم خلال أسبوع

دبي في 27 فبراير/ وام / وصلت المساهمات في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، والتي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم، إلى أكثر من 460 مليون درهم، وذلك بعد أسبوع على إطلاقها.

وجاءت هذه الحصيلة من تبرعات كبار المساهمين ورجال الأعمال والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تفاعل مجتمعي كبير مع الحملة، يعكس قيم الخير الأصيلة في مجتمع الإمارات، وحرصه على دعم مستهدفات الحملة لتوفير الغذاء وحماية الأطفال من الجوع وفق منهجية واضحة، إضافة إلى تعزيز قيم التراحم والتكافل والتعاطف، ومد يد العون للفئات الأكثر احتياجاً.

وتنضوي حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتأتي بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في ترسيخ نهج إنساني مستدام يرتقي بالعمل الخيري من نطاق الاستجابة الآنية إلى منظومة حلول طويلة الأمد، تقوم على استثمار الموارد بكفاءة في برامج نوعية تعالج الأسباب الجذرية لتحديات الأمن الغذائي، وتُسهم في بناء شبكات أمان تحمي الأطفال من مخاطر الجوع وسوء التغذية.

وأضاف معاليه: يجسد الإقبال الكبير على دعم الحملة خلال أسبوعها الأول مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للعمل الإنساني، ويؤكد رسوخ ثقافة العطاء في مجتمع الإمارات وثقتنا كبيرة في أن الحملة ستواصل من خلال هذا الزخم، النجاحات المستمرة التي تحققها دولة الإمارات عبر مبادراتها الإنسانية النوعية، التي تهدف إلى الارتقاء بحياة الإنسان وضمان أسباب عيشه الكريم.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة

(940340003708472909222IBAN: AE (في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" Jood.ae.