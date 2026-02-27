إيدج وإدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورية تبرمان تعاوناً دفاعياً

أبوظبي في 27 فبراير/ وام / أبرمت مجموعة إيدج اتفاقية إطارية للتعاون الصناعي الدفاعي مع إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في جمهورية كوريا "DAPA"، وذلك خلال الزيارة الرسمية رفيعة المستوى التي قام بها وفد جمهورية كوريا إلى أبوظبي، في خطوة تعزز الشراكة الدفاعية الإستراتيجية بين البلدين.

وقع الاتفاقية معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس مجلس إدارة مجموعة ايدج، وولي يونغ تشول، وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا، بحضور كبار المسؤولين من الإمارات وكوريا، بما يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية الخاصة التي تجمع البلدين.

وتضع الاتفاقية إطاراً متكاملاً للتعاون يشمل مجالات التصميم والتطوير وبناء القدرات والتدريب والدعم والصيانة، متجاوزةً نموذج التوريد التقليدي إلى شراكة صناعية طويلة الأمد.

وتشمل مجالات التعاون أنظمة الدفاع الجوي المتكاملة، والقدرات الجوية المتقدمة، ومنظومات القوة البحرية، مع تقديرات بأن يصل حجم التعاون الدفاعي في إطار الاتفاق إلى نحو 35 مليار دولار أمريكي.