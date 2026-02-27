"الشارقة الرياضي" يعتمد تغيير مسمى دورة كلباء الشاطئية إلى مهرجان كلباء الرياضي

الشارقة في 27 فبراير/ وام / قرر مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، خلال اجتماعه الدوري الذي عُقد برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، تغيير مسمى دورة كلباء للألعاب الشاطئية إلى "مهرجان كلباء الرياضي"، وذلك في إطار تطوير الحدث وتعزيز هويته المجتمعية والرياضية.

وأكد المجلس أهمية مشاركة الدوائر والمؤسسات الحكومية في مدينة كلباء في تنظيم المسابقات والفعاليات المصاحبة، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، كما قرر زيادة مدة المهرجان مع التركيز على تنويع الألعاب والأنشطة المجتمعية المصاحبة، بما يعكس الطابع الرياضي والترفيهي للمدينة.

عُقد الاجتماع بمقر المجلس في مدينة الشارقة، بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن بن سلطان نائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

واستهل سعادة رئيس المجلس الاجتماع بتهنئة سعادة حنان المحمود عضو مجلس الإدارة، بمناسبة نجاح النسخة الثامنة من الدورة العربية للسيدات، بصفتها نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها التقرير المقدم من سعادة الدكتور عبدالله بن مليح بشأن مشروع قانون تنظيم المجلس، إضافة إلى استعراض التصور المقدم من سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن بن سلطان حول مستجدات برنامج "الحكم".

وأكد المجلس في ختام الاجتماع حرصه على مواصلة تطوير المبادرات والفعاليات الرياضية، بما ينسجم مع رؤية إمارة الشارقة في دعم الحركة الرياضية وتعزيز دورها المجتمعي.