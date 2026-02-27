بتنظيم مشترك مع مؤسسة الشارقة للفنون.. مركز أرانيا في غوانجو الصينية يستضيف معرض "في الحضور والغياب"

غوانجو في 27 فبراير / وام / أعلن مركز أرانيا للفنون في غوانجو عن افتتاح معرض "في الحضور والغياب: أعمال من مقتنيات مؤسسة الشارقة للفنون"، والذي يُقام بتنظيم مشترك بين المركز والمؤسسة خلال الفترة من 22 مارس المقبل إلى 30 أغسطس 2026.

ويضم المعرض أكثر من 70 عملاً فنياً لـ 28 فناناً، تتنوع ما بين لوحات ومنحوتات وصور فوتوغرافية وفيديو وأعمال نسيجية، ويتولى تقييم المعرض كل من الشيخة حور القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون، وداميان تشانغ، مدير مركز أرانيا للفنون، بمشاركة مي القايدي وثريا كريدية من المؤسسة، ولي فانغوين ولي شينيانغ من المركز.

ويتمحور المعرض حول مفهوم الأرض كما يراها فنانون من غرب آسيا وجنوب آسيا وإفريقيا ودول الشتات، في واحدة من المبادرات المؤسسية البارزة على مستوى الصين لاستكشاف الممارسات الفنية في هذه المناطق المترابطة.

ويستعرض الحدث مسارات فريدة للممارسة الفنية والتجريب من هذه المناطق منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم؛ حيث تدخل أعمال حداثية رائدة في حوار مع ممارسات معاصرة، مسلطة الضوء على الروابط والأصداء والتقاطعات الفنية بين الأجيال، ومُدرجة الفن المعاصر في سياقه التاريخي الأوسع.

ويستمد المعرض عنوانه من مجموعة شعرية للفنان والشاعر والكاتب المصري أحمد مرسي، بحضور فاعل يشكّل اللغة البصرية للفنانين، وتظهر الشخوص في الأعمال حاملةً تواريخ فردية وجماعية تعكس قدرة الهويات المرتبطة بالأرض على العبور عبر الأزمنة والأمكنة.