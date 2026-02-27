رأس الخيمة تحتفي بالأداء القوي للمدارس الخاصة بالإعلان عن نتائج تقييمات الجودة لعام 2026

رأس الخيمة في 27 فبراير / وام / أعلنت دائرة رأس الخيمة للمعرفة نتائج المرحلة الأولى من تقييمات الجودة للمدارس الخاصة لعام 2026، والتي أظهرت تقدماً ملحوظاً وتحسناً واسع النطاق في أداء غالبية المدارس.

وتوجت هذه النتائج بتحقيق أكاديمية رأس الخيمة الحمرا مستوى "متميز" بعد أن كان مستواها "جيد جداً"، في إنجاز يعكس سنوات من التفاني والابتكار والتطوير المستمر، ويُعد محطة مهمة في مسيرة التعليم بالإمارة.

وشهدت التقييمات ارتقاء مستوى مدرستين من "جيد" إلى "جيد جداً"، وهما مدرسة الشويفات الدولية الخاصة ومدرسة جيمس ويستمينستر، كما ارتفع مستوى خمس مدارس من "مقبول" إلى "جيد"، وشملت هذه الفئة فروع مدرسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي الخيرية (2 و3 و4)، والمدرسة الهندية العامة الثانوية، ومدرسة القديسة مريم الخاصة الثانوية (سانت ماري).

وأكدت الدائرة أن النتائج تعكس تحسناً واسع النطاق في تقييمات المدارس، بما يدعم مسار تطور قطاع التعليم في رأس الخيمة، استناداً إلى معايير واضحة وعمليات تقييم دقيقة والتزام شامل بالتحسين المستمر، حيث تعمل المدارس في المرحلة الراهنة على تعزيز القيادة التربوية، ورفع جودة المناهج، وترسيخ ثقافة التطوير المتواصل، بما يسهم في تحقيق مكاسب ملموسة في نتائج الطلبة.

وذكرت أن النتائج تعد شهادة على جهود القيادات التربوية والمعلمين والكوادر الإدارية وأولياء الأمور والمجتمع المدرسي بمختلف مكوّناته، وتؤكد حرص الإمارة على توفير بيئات تعليمية عالمية المستوى تُعد الطلبة لتحقيق الطموح والنجاح في عالم سريع التطور.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي، عضو مجلس إدارة دائرة رأس الخيمة للمعرفة: تمثل هذه التقييمات لحظة فارقة في مسيرة التعليم بإمارة رأس الخيمة؛ فهي تعكس مدى تفاني قياداتنا المدرسية ومعلمينا وطلابنا، وتجسد التزامنا برفع المعايير في كل فصل دراسي، إن تركيزنا يشمل تحقيق مستويات أعلى، وبناء ثقافة تطوير مستمر تعزز النتائج وتفتح فرصاً أوسع لكل طفل في الإمارة، وسنواصل دعم مدارسنا عبر توجيهات واضحة، وعمليات تقييم دقيقة، وشراكات فاعلة، بما يرسخ التميز معياراً في منظومتنا التعليمية.

وأكد الدكتور ستيفن ريسيج، المدير التنفيذي لدائرة رأس الخيمة للمعرفة، أن تحسّن مستوى عشر مدارس خاصة في رأس الخيمة يُعدّ إنجازاً مهماً ودليلاً على تفاني قيادات المدارس وكوادرها وأولياء الأمور، والتزام الدائرة الراسخ برسالتها المتمثلة في الارتقاء بجودة التعليم في الإمارة، ودعم المدارس لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لكل الطلبة.

ووفقاً لبيانات الدائرة، يوجد حالياً 34 مدرسة خاصة مرخصة في إمارة رأس الخيمة تخضع لإشراف دائرة رأس الخيمة للمعرفة؛ وفي عام 2026، اتخذت حكومة رأس الخيمة قراراً إستراتيجياً بإسناد عمليات تقييم جودة المدارس الخاصة إلى شركة إيتيو جلوبال العالمية (Etio Global)، بهدف تعزيز حيادية واستقلالية التقييم.

وتُجرى التقييمات وفق إطار معايير الرقابة المدرسية الموحد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يضمن المواءمة مع المعايير الوطنية والاتساق مع ممارسات الرقابة المتبعة في إمارات الدولة، إلى جانب تطبيق أنظمة صارمة لضمان الجودة.

وتماشياً مع التقويم الأكاديمي لكل مدرسة، تُجرى تقييمات الجودة لعام 2026 خلال الفصل الدراسي الثاني؛ وخلال شهري يناير وفبراير 2026، خضعت 23 مدرسة خاصة تتبع المناهج البريطانية والأميركية والبكالوريا الدولية (IB)، ومنهاج سابيس (SABIS)، ومنهاج وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتقييمات جودة مستقلة، أما المدارس التي تتبع المناهج الهندية والباكستانية والبنغالية، فستخضع لتقييماتها من سبتمبر إلى نوفمبر 2026.

وأكدت الدائرة أن المدارس الخاصة استفادت من توجيهات ودعم متواصلين، ضمن نهج إستراتيجي يركز على تطوير مستويات الجودة، وتعزيز الامتثال التنظيمي، ورفع المشاركة، وتحسين نتائج الطلبة.

كما أتاح تأسيس الدائرة كجهة تعليمية متخصصة ومستقلة في إمارة رأس الخيمة فرصاً لتعزيز الرقابة وتقديم دعم موجه ورسم خارطة طريق واضحة لتحقيق النمو المستدام.

وتؤكد النتائج الإيجابية لتقييمات الجودة في عام 2026 نجاح الرؤية الإستراتيجية للحكومة في قطاع التعليم، في وقت تشهد فيه الإمارة نمواً في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة، وتزايد اهتمام الجهات التعليمية الراغبة في تأسيس مدارس جديدة، كما يجري تنفيذ مبادرات إستراتيجية لتعزيز المنظومة التعليمية وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً تعليمياً رائداً في المنطقة.

وخلال أكثر من عامين من تأسيسها، شهدت دائرة رأس الخيمة للمعرفة تحسناً في جودة المدارس الخاصة وفقاً لنتائج التقييمات المستقلة، وتضم الإمارة حالياً مدرسة واحدة بمستوى "متميز"، ومدرستين بمستوى "جيد جداً"، و10 مدارس بمستوى "جيد".

وتعد دائرة رأس الخيمة للمعرفة الجهة المنظمة لنحو 34 مدرسة خاصة تضم أكثر من 35,000 طالب وطالبة، وتوفر تسعة مناهج تعليمية متنوعة لأولياء الأمور، تشمل: المنهاج البريطاني، والمنهاج الأميركي، والبكالوريا الدولية (IB)، ومنهاج وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات، والمنهاج الهندي، والمنهاج الباكستاني، والمنهاج البنغالي، ومنهاج سابيس (SABIS)، والمنهاج الفلبيني.

وتقدمت دائرة رأس الخيمة للمعرفة بخالص التهاني والتبريكات إلى المدارس على إنجازاتها، مؤكدة التزامها بضمان حصول كل طفل في الإمارة على تعليم عالي الجودة.

وللاطلاع على التقرير التفصيلي للتقييمات، يُرجى زيارة: https://dok.rak.ae/