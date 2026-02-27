"الشؤون الدستورية في الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون المركز الوطني للأرصاد

أبوظبي في 27 فبراير / وام / ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (6) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم المركز الوطني للأرصاد.

شارك في الاجتماع عضوا اللجنة، عضوا المجلس سعادة كل من: ماجد محمد العسم مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وهلال محمد الكعبي.

وتضمن مشروع القانون الاتحادي إعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بإدارة المركز الوطني للأرصاد وآليات عمله، وتنظيم الاختصاصات والصلاحيات الإدارية والإشرافية، بهدف تحقيق المرونة اللازمة للمركز في أداء مهامه.