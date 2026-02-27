تعادلان في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بكأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026

أبوظبي في 27 فبراير / وام / اختتمت أمس، منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ضمن النسخة الـ13 من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، وأسفرت عن تعادلين في البطولة المقامة حاليا تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.

وتنظم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم، ورابطة المحترفين الإماراتية، بمشاركة واسعة من كافة فئات المجتمع.

وانتهت المباراة الأولى بين فريقي مكتب التنسيق المجتمعي وقطاع الخدمات المساندة بالتعادل الإيجابي 1-1، بعد مواجهة مثيرة وسريعة في شوطيها، حفلت بالفرص الهجومية المتبادلة، وسيطر التعادل عليها حتى صافرة النهاية.

كما شهدت المواجهة الثانية التعادل 1-1 أيضا بين فريقي مدارس الإمارات الوطنية وقطاع الشؤون المالية والمشتريات، وبهذه النتائج، تبقى ملامح المجموعة الثالثة أمام احتمالات عدة، في ظل تقارب النقاط والمستويات الفنية بين المتنافسين.

وتترقب الفرق المنافسة في المجموعة الرابعة، نتائج الجولة الثانية اليوم، بمباراتي فريقي مكتب البعثات الدراسية ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ثم المواجهة الأخرى بين فريقي مكتب شؤون المواطنين والمجتمع وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية.